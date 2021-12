Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: SELINA e ARIANE, riavvicinamento con (brutta) sorpresa…

Di fronte ad una morte imminente tutto può essere perdonato. Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Selina von Thalheim (Katja Rosin) deciderà di voltare pagina e rimanere al fianco di una morente Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). La attende però una brutta sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina scopre che Ariane e Erik stanno insieme

Quando Selina ritrovò Ariane ad anni di distanza dal loro ultimo incontro, credette di poter riprendere la loro vecchia amicizia. Purtroppo, però, la Kalenberg non è più la persona che ricordava: indurita dalla vita e divorata dall’odio nei confronti di Christoph, la donna si è infatti trasformata in una persona crudele, pronta a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Ed è stata proprio la sete di vendetta nei confronti di Saalfeld a distruggere l’amicizia di Ariane e Selina.

Profondamente delusa dal comportamento dell’ex amica, la von Thalheim si sentirà ulteriormente tradita quando vedrà la Kalenberg in atteggiamenti intimi con Erik Vogt (Sven Waasner): per mesi interi Ariane le aveva infatti giurato di non avere una relazione con l’uomo!

Le sorprese, però, non sono finite qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane si prepara a morire

Nel tentativo di non perdere definitivamente l’amica, Ariane ammetterà di fronte a Selina sia di essere da tempo amante e complice di Erik, sia di aver architettato con quest’ultimo l’intrigo ai danni dei Saalfeld. A quel punto la Kalenberg dichiarerà anche di essere pronta a mettere fine una volta per tutte alla sua guerra nei confronti di Christoph, ma (comprensibilmente) Selina non le crederà.

Amareggiata, Ariane non avrà dunque altra scelta se non concentrarsi su se stessa, pensando a come utilizzare al meglio le poche settimane di vita che le restano. Tenere sotto controllo i sintomi provocati dai farmaci somministratile dal dottor Kamml ((Ralf Komorr), però, risulterà sempre più difficile…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina scopre che Ariane sta per morire

Dopo aver assistito ad un malore della Kalenberg, Selina intuirà infatti che quest’ultima non sta bene e non ci vorrà molto prima che Ariane le confessi la terribile verità: ha un tumore incurabile al cervello (o almeno così crede)!

Il risultato? Come prevedibile, Selina deciderà immediatamente di mettere una pietra sopra a tutti gli intrighi e le bugie dell’amica e stare accanto a quest’ultima per tutto il tempo che le rimane. E non è finita qui!

Ignorando che ci sia proprio Christoph dietro alla drammatica diagnosi dell’amica, la von Thalheim chiederà all’albergatore di fare pace con la sua nemica giurata. Le cose, però, non andranno come sperato….