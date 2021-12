Per mesi il loro unico pensiero è stato arricchirsi alle spalle dei Saalfeld. Ora, però, le loro priorità cambieranno! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt (Sven Waasner) si troveranno infatti ad unire le forze per una battaglia molto diversa…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane allontana Erik

Fin dal loro primo incontro, Ariane Kalenberg ed Erik Vogt hanno capito di essere perfetti l’uno per l’altro: uniti da arguzia, avidità e mancanza di scrupoli (nonché da una fortissima attrazione fisica) i due sono velocemente diventati una coppia solidissima nella vita privata e negli affari. Da qualche giorno, però, le cose sono improvvisamente cambiate…

La scoperta di avere un tumore incurabile ha infatti fatto scivolare Ariane nella disperazione, portandola ad isolarsi da tutti… Erik incluso! Confuso dallo strano comportamento dell’amante, l’uomo cercherà di capire cosa le stia succedendo, ma senza successo.

Invece che aprirsi con l’unica persona che le stata sempre al suo fianco negli ultimi mesi, la Kalenberg deciderà infatti di chiudere i rapporti con lui, dichiarando conclusa sia la loro alleanza che la relazione! Erik, però, non si darà per vinto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre che Ariane ha un tumore

Invece che scoraggiarsi, Vogt sarà infatti sempre più determinato a scoprire cosa sta succedendo alla all’ex complice, tanto da decidere di spiarla. L’uomo inizierà così a seguire di nascosto la dark lady, sorprendendo quest’ultima a pregare disperatamente inginocchiata davanti ad una cappella in montagna. Un comportamento decisamente poco abituale per la Kalenberg…

A quel punto Erik inizierà seriamente a preoccuparsi, ma i suoi tentativi di convincere Ariane a confidarsi con lui non porteranno a nulla. E così, quando poco dopo vedrà la donna abbracciare teneramente Michael (Erich Altenkopf), crederà di aver finalmente trovato una risposta: Ariane ha una relazione con il medico!

Roso dalla gelosia, Vogt affronterà dunque la Kalenberg accusandola di averlo lasciato per Niederbühl. E a quel punto lei, esasperata, finirà per rivelargli la terribile verità: ha un tumore incurabile al cervello e le restano solo pochi mesi di vita!

Una confessione che non solo non farà fuggire Erik, ma lo porterà a capire quanto tiene realmente alla sua complice… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

