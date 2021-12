Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: MAJA e FLORIAN torneranno insieme?

Tutto sembra dividerli, eppure Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) non riescono proprio a stare lontani. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’affascinante guardacaccia deciderà di fare un ultimo tentativo per salvare la relazione con la donna che ama. Una decisione che avrà conseguenze inaspettate…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian e Maja soffrono per la separazione

Nonostante un primo incontro tutt’altro che romantico, per Maja e Florian è stato presto chiaro di essere fatti l’una per l’altro. I freschi innamorati non hanno però fatto in tempo a godersi qualche giorno di felicità prima che la vita li mettesse di fronte ad una serie di prove che avrebbero messo a dura prova il più saldo dei rapporti…

Come sappiamo, i due protagonisti hanno infatti scoperto che le loro famiglie sono legate da un oscuro passato: il fratello maggiore di Florian – Erik (Sven Waasner) – ha rovinato la vita al padre di Maja – Cornelius (Christoph Mory) – incolpandolo di una truffa finanziaria e costringendolo a simulare la sua stessa morte.

Il risultato? Nonostante i loro tentativi di non lasciarsi influenzare da quella faida familiare che va avanti ormai da anni, Maja e Florian si sono trovati a dover scegliere tra amore e lealtà familiare. E, quando il giovane Vogt ha deciso di proteggere il fratello nonostante le colpe di quest’ultimo, la fidanzata non ha potuto perdonarlo, decidendo di chiudere i rapporti con lui.

Ma per loro sarà davvero la fine?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian chiede a Maja una seconda chance

Come prevedibile, mettere a tacere dei sentimenti così profondi sarà tutt’altro che semplice, anche se la ragione ed il buon senso spingerà entrambi a tentare di voltar pagina. Superata la rabbia iniziale per il “tradimento” di Florian, Maja si ritroverà infatti a sentire terribilmente la mancanza del suo amato… e lo stesso varrà per quest’ultimo!

Ciononostante, nessuno dei due sembrerà disposto a fare il primo passo e ci vorrà un fattore esterno perché le acque inizino finalmente a smuoversi. “Fattore” che porta il nome di Shirin Ceylan (Merve Çakır)! Come vi abbiamo ampiamente anticipato, quest’ultima si innamorerà infatti perdutamente di Florian, ma deciderà non solo di non assecondare i propri sentimenti, ma addirittura di spingere quest’ultimo tra le braccia di Maja!

Sarà così che Shirin farà in modo che la sua migliore amica e Florian trascorrano una serata speciale insieme, portandoli inevitabilmente a riavvicinarsi. Il risultato? Capendo di non poter perdere la donna che ama, il giovane Vogt farà alla von Thalheim una dichiarazione d’amore, implorandola di tornare insieme!

Ebbene, Maja resterà profondamente colpita dalle parole del suo amato e farà capire a quest’ultimo di ricambiare il suo desiderio, ma di non poter permettere che suo padre ne paghi le conseguenze.

E a quel punto Florian capirà di dover dimostrare una volta per tutte alla von Thalheim di amarla sopra ogni altra cosa. Una dimostrazione che richiederà inevitabilmente un sacrificio…