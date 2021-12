Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Shirin ormai troppo innamorata di Florian

Dopo aver rischiato di perdere l’amicizia di Maja von Thalheim (Christina Arends) per colpa di un tradimento, Shirin Ceylan (Merve Çakır) aveva giurato a se stessa che mai più nessuno si sarebbe messo tra lei… specialmente un uomo! Il destino, però, a volte è crudele…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la storia rischierà infatti di ripetersi e a quel punto Shirin dovrà prendere una decisione estremamente difficile. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Shirin si innamora di Florian

Maja e Shirin sono l’esempio vivente di un’amicizia che riesce a superare tutto. Dopo aver scoperto l’amica a letto col suo futuro marito, la von Thalheim aveva inizialmente deciso di chiudere i rapporti con entrambi i “traditori” e rifarsi una vita al Fürstenhof. La determinazione della Ceylan, però, alla fine ha prevalso…

Decisa a riconquistare la fiducia e l’affetto di Maja a qualunque costo, Shirin si è infatti trasferita a Bichlheim e, dopo lunghe settimane di sofferenze e tentativi a vuoto, è finalmente riuscita nel suo obiettivo. Da allora le due ragazze sono più unite che mai. Un rapporto che si è rafforzato specialmente durante la crisi tra Maja e Florian (Arne Löber).

Shirin è stata infatti di grande sostegno all’amica durante la separazione di quest’ultima dal guardacaccia. Proprio quando Maja inizierà finalmente a riprendersi, però, accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato: Shirin si innamorerà di Florian!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin vuole far riavvicinare Maja e Florian

Come vi abbiamo anticipato, tutto inizierà quando la Ceylan accetterà di aiutare il giovane Vogt nelle sue attività di guardia forestale. A dispetto delle premesse, i due trascorreranno una bellissima giornata insieme, finendo per avvicinarsi pericolosamente. Se per Florian si tratterà semplicemente di un’amicizia, però, lo stesso non varrà per Shirin…

Con suo grande orrore, quest’ultima si renderà infatti contro di essersi innamorata dell’ex della sua migliore amica. E, inutile dirlo, non si tratterà di una bella notizia! Ben sapendo che una sua relazione con Florian distruggerebbe per sempre la sua amicizia con Maja, Shirin deciderà infatti di non far parola con nessuno di ciò che prova e tentare a qualunque costo di reprimere i propri sentimenti. L’impresa, però, si rivelerà più ardua del previsto…

Nonostante i suoi tentativi di evitare Florian, la Ceylan finirà infatti per ritrovarsi quest’ultimo sempre di fronte (dopotutto, i due sono coinquilini!). Il risultato? La ragazza inizierà a fare sogni sempre più romantici sul bel guardacaccia, finendo per innamorarsi ogni giorno di più. E ben presto anche Maja si accorgerà che nell’amica c’è qualcosa che non va…

A quel punto la situazione diventerà insostenibile per Shirin, che prenderà una decisione drastica: lasciare l’appartamento condiviso con Florian e, soprattutto, fare in modo che quest’ultimo e Maja tornino ad essere una coppia! Ci riuscirà?