Il loro sembrava il piano perfetto, eppure all’ultimo momento qualcosa andrà storto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – proprio quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ed Erik Vogt (Sven Waasner) saranno ormai vicini al trionfo finale – un evento imprevisto farà infatti saltare tutto…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelius scopre il piano di Erik e Ariane contro i Saalfeld

In un solo colpo avrebbe portato a termine la vendetta contro Christoph (Dieter Bach) e messo le mani su una fortuna. Non c’è da stupirsi se Ariane ha da mesi puntato tutto sul diabolico piano da lei messo a punto insieme a Erik: convincere i Saalfeld a investire nella realizzazione di un hotel con centro termale… salvo poi reindirizzare il denaro su dei conti all’estero!

Come sappiamo, nonostante qualche dubbio iniziale, gli albergatori sono caduti in pieno nella trappola e si stanno ora preparando a versare il denaro necessario per avviare il progetto. Qualcun altro, però, è nel frattempo venuto a conoscenza di cosa sta realmente accadendo: Cornelius (Christoph Mory)!

Spiando di nascosto Vogt e la Kalenberg, l’uomo ha infatti scoperto il piano di questi ultimi. Ebbene, invece che denunciare i due criminali, Cornelius deciderà di sfruttare la situazione per incastrare una volta per tutte Erik: non appena quest’ultimo farà sparire i soldi dei Saalfeld, risulterà chiaro che fu sempre lui la mente dietro alla truffa finanziaria di cui fu ingiustamente accusato von Thalheim.

Le cose, però, non andranno come pianificato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: i Saalfeld tendono una trappola a Ariane e Erik

Quando Cornelius parlerà a Selina (Katja Rosin) del proprio piano, quest’ultima si ritroverà in una situazione difficilissima: se da una parte vorrà aiutare il marito a dimostrare la propria innocenza, dall’altra non potrà permettere che Christoph perda tutto il proprio patrimonio. E così alla fine la donna deciderà di avvertire il fidanzato…

Ebbene, inizialmente i Saalfeld non prenderanno sul serio gli avvertimenti di Selina, ma – quando Christoph minaccerà di ritirarsi dal progetto – decideranno di attuare una strategia per proteggere se stessi e, allo stesso tempo, incastrare Erik e Ariane.

Sarà così che gli albergatori allerteranno la polizia, che si preparerà a monitorare da vicino ogni transazione nel caso Vogt e la Kalenberg tentino davvero di far sparire il denaro. Il piano dei Saalfeld andrà in porto? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

