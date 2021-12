Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: KARL e CHRISTOPH alleati per distruggere ARIANE

Il peggiore incubo di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta per avverarsi: nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore i due uomini che più la odiano al mondo uniranno le forze con l’obiettivo di distruggerla. E a quel punto per la dark lady non sembrerà più esserci scampo…

Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe appena andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ariane scopre che Karl è vivo

Pur di distruggere la vita a Cristoph Saalfeld (Dieter Bach), Ariane è disposta a tutto… persino a uccidere l’uomo che ama! Lo sa bene Karl Kalenberg (Stephan Schäfer), ex marito e complice della dark lady scomparso ormai parecchi mesi fa.

Quando l’uomo diventò un pericolo per il suo piano contro Saalfeld, Ariane non esitò infatti ad eliminarlo, affogandolo nel lago dopo avergli somministrato dei sonniferi. Anche il piano perfetto, però, a volte può fallire…

Nel corso della puntata 3739 (andata in onda in Germania appena un paio di giorni fa), la dark lady scoprirà infatti non solo che Karl è sopravvissuto al suo tentato omicidio, ma anche che è tornato per vendicarsi!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Karl fa una richiesta piccante ad Ariane

Inutile dire che – quando Ariane si ritroverà di fronte l’ex marito – andrà nel panico ed implorerà il perdono dell’uomo, provando a convincerlo di aver agito spinta dalla disperazione. Lui, però, non si accontenterà di semplici scuse…

Di fronte ad un’esterrefatta Ariane, Karl le chiederà infatti di incontrarlo in una baita romantica per una notte di passione. Una richiesta che lascerà la dark lady senza parole: benché abbia amato profondamente l’ex marito, ora il suo cuore appartiene a Robert (Lorenzo Patané).

Ciononostante la posta in gioco sarà troppo alta per lasciare spazio a degli scrupoli…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ariane scopre che Karl e Christoph sono alleati

E così la Kalenberg si presenterà a malincuore all’appuntamento galante con il suo ricattatore. Appuntamento che si rivelerà ben diverso dalle aspettative! Una volta arrivata alla baita, infatti, Ariane scoprirà che l’ex marito non aveva nessuna intenzione di sedurla, bensì di ricattarla!

L’uomo le mostrerà infatti la registrazione della loro conversazione al lago in cui la Kalenberg ammette non solo il suo tentato omicidio, ma anche l’assassinio della sua stessa madre. A quel punto Ariane capirà di essere caduta in pieno nella trappola di Karl, ma – purtroppo per lei – non è finita qui!

In cambio della mancata consegna del filmato alle autorità, Karl pretenderà infatti che Ariane ceda le sue azioni del Fürstenhof… a Christoph Saalfeld! E a quel punto la dark lady capirà che il suo peggior nemico ha preparato per mesi la propria vendetta, alleandosi con l’unico uomo che la odia tanto quanto l’albergatore… Per Ariane sarà dunque la fine?