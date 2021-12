Qualcosa di assolutamente incredibile è da poco accaduto nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! A mesi di distanza dal crudele omicidio dell’ex marito Karl (Stephan Schäfer), Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) vedrà infatti il peggiore dei suoi incubi realizzarsi: non solo l’uomo è vivo, ma è determinato a vendicarsi di lei!

Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe appena andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ariane uccide Karl

Per portare a compimento la propria vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach), Ariane ha dimostrato di essere è pronta a passare sopra tutto e tutti… cadaveri inclusi! E nemmeno l’uomo che amava è stato risparmiato…

Come certamente ricorderete, poco dopo il suo arrivo al Fürstenhof, la dark lady fu raggiunta dall’ex marito Karl, da lei mai dimenticato. Legati da un oscuro segreto (la donna uccise la madre inferma con l’aiuto dell’allora coniuge), i due capirono velocemente di non aver mai smesso di amarsi e formarono nuovamente una coppia.

L’odio di Ariane nei confronti di Christoph finì però per distruggere tutto, tanto che Karl pensò di addirittura di allearsi con Saalfeld. Un errore gravissimo! Dopo aver scoperto il tradimento del suo amato, la Kalenberg non esitò infatti ad uccidere l’uomo, somministrandogli dei sonniferi per poi gettarlo nel lago.

Da allora di Karl non si è più sentito parlare, se non negli incubi di Ariane… almeno fino ad ora!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane scopre che Karl è vivo e vuole vendetta

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda in Germania Ariane ha da tempo lasciato Erik (Sven Waasner) per iniziare una scandalosa relazione con Robert (Lorenzo Patané), relazione ovviamente osteggiata dal resto della famiglia Saalfeld!

Quando la Kalenberg inizierà a essere vittima di misteriose aggressioni e lettere minatorie, penserà dunque immediatamente che dietro ci sia la mano di Werner (Dirk Galuba) ed Erik… ma si sbaglia! Al termine della puntata 3739, Ariane si ritroverà infatti di fronte a niente altri che l’ex marito Karl!

Sì, avere capito bene: l’uomo è miracolosamente riuscito a sopravvivere al tentativo della dark lady di ucciderlo e deciderà di tornare al Fürstenhof per portare a termine la propria vendetta. E questa volta potrà contare su un prezioso alleato…

Sarà questa la fine di Ariane Kalenberg? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

