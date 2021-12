Nelle prossime puntate italiane di Una Vita si delineerà un triangolo amoroso che terrà banco per parecchi mesi. L’arrivo dello spietato Aurelio Quesada (Carlos De Austria) destabilizzerà infatti il rapporto nascente tra Miguel Olmedo (Pablo Carro) e Anabel Bacigalupe (Olga Haeke), dato che quest’ultima condividerà un passato piuttosto scomodo con il messicano…

Una Vita, news: Aurelio e Miguel, sarà subito scontro!

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Aurelio non si limiterà a minacciare soltanto Marcos (Marcia Alvarez) per spingerlo a continuare a fare accordi con il padre Salustiano, ossia il socio che il Bacigalupe aveva in Messico.

Nel corso della festa matrimoniale dello stesso Marcos e di Felicia Pasamar (Susana Soleto), il Quesada si renderà protagonista anche di uno scontro fisico con Miguel quando si rivolgerà ad Anabel in modo del tutto sgarbato.

Da un lato il litigio verrà immediatamente frenato dal Bacigalupe, dall’altro a metterci il carico da novanta ci penserà anche Natalia (Astrid Janer), la sorella di Aurelio. Nel bel mezzo di un dialogo, la ragazza farà infatti sapere a Miguel che Anabel, in passato, ha spezzato il cuore di tantissimi uomini.

L’Olmedo vorrà dunque vederci chiaro sui vecchi amori della sua fidanzata, ma la giovane saprà come arginare le sue domande…

Una Vita, trame: Anabel, Miguel e i rapporti prematrimoniali

Eh sì: in un primo momento, la ragazza cercherà di frenare la curiosità di Miguel cercando di concedersi a lui, anche se in cambio riceverà una proposta di matrimonio poiché l’avvocato non vorrà tradire la fiducia di Marcos e non se la sentirà di “non rispettarla”.

Tuttavia, grazie ad un salto temporale di alcuni mesi, che il Bacigalupe Senior avrà trascorso in Messico per gestire alcuni affari con Salustiano, emergerà che Miguel e Anabel hanno iniziato ad avere dei rapporti prematrimoniali, di cui l’Olmedo non sarà per niente orgoglioso visto che vorrà ad ogni costo sposare la sua amata per porre rimedio al “peccato”.

In ogni caso, data la morte di Felicia ancora del tutto da chiarire, Anabel riuscirà ad ottenere più tempo prima di formalizzare il suo legame con Miguel, ma ad un certo punto non potrà fare a meno di raccontargli che cosa c’è stato davvero tra lei e Aurelio…

Una Vita, spoiler: Anabel confessa a Miguel che Aurelio è il suo ex

Pur consapevole che potrebbe cambiare completamente idea su di lei, Anabel rivelerà infatti a Miguel che Aurelio Quesada è il suo ex fidanzato, specificando che la relazione con lui è stata conclusa in maniera burrascosa. Se l’Olmedo sembrerà incassare il colpo, tant’è che si presenterà da Marcos per chiedergli ufficialmente la mano della sua amata, sarà però abbastanza chiaro che la Bacigalupe non ha raccontato al giovane tutta la verità.

In pratica, il mistero continuerà a tenere banco e Marcos farà presente ad Anabel che forse è arrivata l’ora di essere completamente sincera con Miguel… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

