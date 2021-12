Anche se all’inizio tenterà di comportarsi da “cavaliere”, alla fine Miguel Olmedo (Pablo Carro) cederà al fascino di Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e farà l’amore con lei prima del matrimonio. Una vera e propria svolta che caratterizzerà le prossime puntate italiane di Una Vita. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Anabel vuole fare l’amore con Miguel ma lui…

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi in precedenza, tutto partirà quando Natalia Quesada (Astrid Janer) farà sapere a Miguel che in Messico Anabel ha spezzato il cuore di diversi uomini. Dato che ignorerà che uno di quelli è Aurelio (Carlos De Austria), ossia il fratello di Natalia, il giovane avvocato Olmedo cercherà di indagare più a fondo sulla questione, anche se la Bacigalupe tenterà di distrarlo offrendogli una notte di passione.

Anche se sarà visibilmente attratto da lei, Miguel rifiuterà però di procedere in tale maniera, sia sottolineando che non gli va di tradire la fiducia di Marcos (Marcial Alvarez) e sia meravigliando la fanciulla chiedendole di sposarlo. Anche se sarà piacevolmente colpita, Anabel rifiuterà la proposta e preciserà che, forse, non si conoscono abbastanza per pensare già ad un matrimonio.

La faccenda, ovviamente, non sarà finita qui e bisognerà fare attenzione al salto temporale che si verificherà subito dopo l’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido)…

Una Vita, spoiler: Miguel e il fidanzamento “consumato” con Anabel

Eh sì: quando saranno passati alcuni mesi, ai telespettatori sarà dato modo di scoprire che Anabel e Miguel si sono incontrati diverse volte in una pensione, lontana dal quartiere di Acacias, per fare l’amore.

Tuttavia, grazie ad alcuni dialoghi, sarà abbastanza chiaro che l’Olmedo intende ancora accasarsi con la Bacigalupe, che però continuerà a rifiutare ogni sua iniziativa in tal senso, utilizzando stavolta la scusa della recente morte della “matrigna” Felicia Pasamar (Susana Soleto).

Ovviamente, Anabel farà dei passi indietro anche per la presenza nella cittadina di Aurelio e Natalia, ma l’inconsapevole Miguel si farà mille domande a riguardo e, alla fine, penserà di chiedere consiglio al nonno Roberto (Miguel Larranaga).

Una Vita, trame: Roberto e Sabina su due fronti opposti

A sorpresa, Miguel non riceverà però dal parente il supporto che si aspettava: dopo aver appreso degli incontri clandestini, Roberto consiglierà infatti al nipote di andare avanti col suo rapporto “non casto” con Anabel, precisando che è qualcosa che qualsiasi uomo non sposato vorrebbe vivere con la donna che frequenta!

Comunque sia, Miguel persisterà con l’idea di mettere l’anello al dito della Bacigalupe. Tale pensiero farà accapponare la pelle a nonna Sabina (Ana Goya), che invece – dopo aver ascoltato di nascosto la conversazione tra Miguel e Roberto – temerà che Anabel si comporti in quel modo perché nasconde qualcosa di molto serio.

Chi avrà dunque ragione tra i due coniugi Olmedo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

