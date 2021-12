Subito dopo l’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che messa sotto pressione confesserà di aver ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nel bel mezzo di un rapimento inscenato dal marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), i telespettatori della telenovela Una Vita assisteranno ad un breve salto temporale nelle vicende ambientate a calle Acacias. Proprio per questo, ci sarà modo di apprenderà una funesta novità che riguarderà Felicia Pasamar (Susana Soleto).

Una Vita, news: Marcos torna in città dopo la morte di Felicia

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) tornerà in città al termine di un viaggio che avrà dovuto obbligatoriamente svolgere in Messico per assecondare le minacce di Salustiano, ovvero il padre delle new entry Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia (Astrid Janer), due personaggi inediti in Italia (anche se ancora per poco).

Appena metterà piede nel quartiere, l’uomo verrà dunque raggiunto da Liberto (Jorge Pobes) e Ramon (Juanma Navas), che gli faranno le loro personali condoglianze per la perdita prematura di Felicia. Quando i tre si fermeranno al Nuovo Secolo XX per parlare, sarà quindi chiaro che Marcos non ha potuto nemmeno partecipare ai funerali della consorte perché si trovava in Messico, ma le cause del decesso della donna appariranno del tutto misteriose. Vediamo insieme perché…

Una Vita, spoiler: Marcos chiede spiegazioni ad Anabel sulla morte di Felicia

Eh sì: al termine del dialogo con Liberto e Ramon, Marcos si confronterà con la figlia Anabel (Olga Haenke) sulle circostanze che avranno portato alla morte di Felicia. Ancora costernata per l’accaduto, la Bacigalupe junior farà dunque presente al padre che la Pasamar è passata a miglior vita nel corso di un viaggio nella sua città natale Santander, motivo per cui ha appreso della sua triste fine via telefono dal sindaco del paese.

Aiutata dalla domestica Soledad (Silvia Marty) nella spiegazione, Anabel farà poi presente a Marcos che ha fatto le sue veci, sia recandosi nel paesello per assistere al funerale e sia dando modo ai vicini di Acacias, tramite una messa svolta in un secondo momento, di partecipare al loro dolore familiare. Tuttavia, l’uomo non riuscirà a darsi pace sopratutto perché tutto lascerà presupporre che Felicia sia morta a causa di un improvviso attacco di cuore…

Una Vita, trame: che cosa è davvero successo a Felicia?

Partendo da questi presupposti, possiamo anticiparvi che il decesso di Felicia avverrà off screen, così come l’uscita della sua interprete Susana Soleto. Ad ogni modo, ciò sarà soltanto l’inizio di una complicata storyline che, pian piano, farà emergere sempre più il lato oscuro della domestica Soledad, la quale fin da subito offrirà il suo supporto a Marcos. Insomma, gli intrighi non mancheranno… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

