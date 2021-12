Nei primi mesi del 2022, i telespettatori italiani di Una Vita si troveranno ad assistere all’inizio di una vera e propria guerra tra i coniugi Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Tutto ciò, come prevedibile, avrà ancora a che fare con la morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), che l’avvocato vorrà vendicare ad ogni costo. Si aprirà dunque una storyline all’insegna dei tanti colpi di scena…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELIPE e GENOVEVA, è di nuovo guerra (e lui vuole vendetta)

Una Vita, news: Genoveva confessa di avere ucciso Marcia

Sapete già che Genoveva confesserà di avere ucciso Marcia al termine di un falso sequestro organizzato da Felipe con la complicità di Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè), Laura Alonso (Agnes Llobet) e il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago). A quel punto, per la Salmeron si apriranno le porte del carcere, dove starà per diversi mesi, ma la cattivona di Acacias 38 troverà comunque il modo di cavarsela.

Appena le verrà negata una richiesta di indulto, Genoveva corromperà l’arciprete José Javier Reguero (José Antonio Navarro), promettendogli in cambio della sua buona parola col giudice tante donazioni a favore della chiesa. Forse per convenienza, il sacerdote si convincerà quindi del fatto che la Salmeron non possa avere ucciso la Sampaio e, tramite le sue conoscenze, farà sì che venga scagionata, per la seconda volta, da ogni capo di imputazione. Genoveva verrà quindi liberata e dichiarata completamente innocente…

Una Vita, spoiler: Genoveva e Felipe, comincia la guerra

Tutto questo a quali risvolti porterà? Al momento della sentenza, Felipe si porrà a muso duro contro il giudice, motivo per il quale verrà prontamente arrestato. Per fortuna, l’uomo trascorrerà però soltanto qualche ora in cella, grazie a Ramon Palacios (Juanma Navas) che pagherà la cauzione che verrà fissata. Tuttavia, al suo ritorno nel quartiere, l’Alvarez Hermoso incontrerà Genoveva e, senza pensare minimamente alle conseguenze, si scaglierà contro di lei dandole apertamente (e di fronte a tutti i vicini) dell’assassina!

Da un lato Liberto (Jorge Pobes) e Ramon inviteranno Felipe a non fare passi azzardati, dato che la Salmeron potrebbe addirittura denunciarlo per diffamazione, visto che è stata dichiarata innocente. Dall’altro sempre l’Alvarez Hermoso non riuscirà a sopportare l’idea che l’assassina di Marcia vaghi a piede libero per Acacias e domanderà a Mendez se ci sia una possibilità di trovare dei nuovi capi di imputazione contro di lei. Ed effettivamente il commissario troverà qualcosa…

Una Vita, trame: Mendez vuole investigare sulla scomparsa di Velasco

Eh sì: Mendez riporterà a galla la strana scomparsa di Javier Velasco (Alejandro Carro), più che mai certo del fatto che sia stata Genoveva, probabilmente uccidendolo, a farlo sparire. Una pista da seguire completamente da zero, soprattutto perché non sarà mai stato ritrovato il corpo dell’avvocato…

Questo basterà a riaccendere in Felipe una speranza, ragione per cui chiederà sia a Mendez, sia a Liberto e Ramon di mantenere il riserbo sulla questione per evitare che la moglie possa interferire facendo sparire, in tempo, ogni tipo di indizio… Ma questa mossa sarà quella giusta oppure la Salmeron la farà nuovamente franca?