Cosa succederà a Genoveva Salmeron (Clara Garrido) quando confesserà che è stata davvero lei ad uccidere la povera Marcia Sampaio (Trisha Fernandez)? Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, per la dark lady si apriranno ovviamente le porte del carcere e la sua situazione apparirà difficilmente risanabile…

Leggi anche: Una vita, cosa succede il 4 e 6 dicembre: Genoveva felice? Ecco chi le rovinerà la festa | Anticipazioni

Una Vita, news: ecco perché Genoveva confesserà il crimine

Lo “smemorato” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si alleerà con Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè), Laura Alonso (Agnes Llobet) e il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) per inscenare il suo rapimento e quello di Genoveva. Quest’ultima, dopo aver subito tanti giorni di vessazioni, ammetterà così di aver ucciso Marcia quando Santiago, l’unico rapitore che vedrà in volto, dirà di essere disposto ad uccidere Felipe, che si farà addirittura torturare pur di spingerla a parlare.

Appena parlerà, la Salmeron capirà quindi di essere caduta in una vera e propria trappola, dato che Felipe la guarderà con disprezzo e Laura e Mendez si toglieranno le bende con cui si erano preoccupati di nascondere il loro viso. Genoveva non riuscirà così ad evitare il carcere, ma nonostante questo non vorrà arrendersi all’idea di aver perso…

Una Vita, trame: Genoveva minaccia Ramon!

Eh sì: grazie ad un imprecisato salto temporale, i telespettatori ritroveranno Genoveva tra le sbarre e in attesa di ricevere una sentenza dal giudice. Mentre la donna continuerà a professarsi innocente dell’omicidio di Marcia, sottolineando di aver mentito soltanto per evitare che Felipe morisse sotto le grinfie di Israel, Mendez assicurerà proprio all’Alvarez Hermoso che difficilmente la consorte non verrà condannata alla garrota per il crimine che ha commesso.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tuttavia, Genoveva continuerà a voler trovare un modo per evitare di morire e chiamerà Ramon Palacios (Juanma Navas) nella sua cella per cercare di capire quando ha scoperto che Felipe stava soltanto inscenando la sua amnesia. Nel giro di pochi minuti, il dialogo si farà però piuttosto teso e la Salmeron, sicura del fatto che prima o poi verrà scagionata, farà sapere al Palacios che si vendicherà di lui appena ritornerà in libertà…

Una Vita, spoiler: Genoveva verrà davvero condannata a morte?

Ma, effettivamente, quante possibilità ci saranno per Genoveva di subire una condanna a morte? Anche se Mendez mostrerà rammarico per non essere riuscito ad inchiodarla anche per la morte di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), di cui la riterrà colpevole, tutto lascerà presagire che i giorni della Salmeron siano decisamente contati. Comunque sia, già da ora possiamo anticiparvi che Genova saprà “risorgere” dalle proprie ceneri, ma in che modo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI