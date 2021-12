I telespettatori di Una Vita lo sanno: quando Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si mette una cosa in testa, difficilmente non la ottiene. Ed è ciò che succederà anche stavolta nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica.

Rinchiusa in carcere per l’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la dark lady scriverà infatti una lettera al Re per chiedergli l’indulto e tale iniziativa farà storcere il naso a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Ricapitoliamo dunque tutti i passaggi di questa storyline per comprendere meglio come si arriverà a tale svolta…

Una Vita, news: ecco perché Genoveva finirà in carcere

Se avete avuto modo di seguire i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che tutto partirà quando, in accordo con Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè), Laura Alonso (Agnes Llobet) e il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), il falso “smemorato” Felipe inscenerà il suo sequestro e quello di Genoveva, che arriverà ad ammettere di avere ucciso Marcia nel momento in cui Becerra sembrerà sul punto di assassinare l’Alvarez Hermoso.

Qualche mese dopo (e successivamente ad un salto temporale nelle vicende della soap), la Salmeron sarà ancora rinchiusa in carcere e vicina alla condanna a morte. Tuttavia, la donna non si arrenderà e, continuando a sostenere di aver ammesso il suo coinvolgimento nell’assassinio della Sampaio solo per salvare la vita a Felipe, darà il via ad un’altra sua macchinazione…

Una Vita, spoiler: Genoveva chiede l’indulto al re!

Eh sì, Genoveva farà leva sul fatto che, qualche tempo prima, aveva dato il via ad una trattativa per riportare in Spagna i soldati imprigionati nella guerra africana sorta nella zona del Rif. Di conseguenza, la donna chiederà al Re di concederle l’indulto in nome del bene che ha fatto alla nazione.

Con tale stratagemma, la Salmeron spererà dunque di far passare in secondo piano l’omicidio che ha commesso, visto che in fondo Marcia era l’amante del marito. Un’azione, a detta della morale del tempo, equiparabile al cosiddetto “delitto d’onore”.

Appena la notizia dell’eventuale indulto arriverà ad Acacias, Felipe ovviamente andrà su tutte le furie, con Mendez che cercherà di fargli capire che non è del tutto da scartare l’idea che Genoveva possa ritornare in libertà.

Una Vita, trame: Genoveva ritornerà in libertà?

Ma alla fine, Genoveva riuscirà davvero a tornare a piede libero? Nell’attesa di scoprirlo, vi consigliamo di fare attenzione alla reazione della domestica Casilda (Marita Zafra), che non riuscirà a sopportare l’idea che la signora riesca a farla franca per l’assassinio di Marcia.

Dopo essersi presentata in carcere per affrontarla, andando incontro alle solite minacce della Salmeron, la nostra Casilda sarà dunque più che mai decisa a fare giustizia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

