Per Susana (Amparo Fernandez) è in arrivo un grosso spavento nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Complice la presunta morte di Bellita del Campo (Maria Gracia), l’ex sarta inizierà ad intrufolarsi in ogni aspetto privato della vita di Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e della domestica Alodia (Abril Montilla), finché qualcosa sarà in grado di terrorizzarla. Scopriamo insieme di che si tratta…

Leggi anche: BEAUTIFUL e UNA VITA in onda anche a Capodanno, il 2022 si apre con le soap!

Una Vita, news: i sospetti su Josè Miguel e Alodia

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà quando Josè Miguel tornerà dall’Argentina insieme ad Alodia. A quel punto, l’uomo farà sapere a tutti i vicini che l’amata Bellita è passata a miglior vita proprio durante il soggiorno estero. Una notizia che, ovviamente, sconvolgerà tutti quanti, anche se l’atteggiamento poco disperato del Dominguez Senior insospettirà Susana ma anche Rosina Rubio (Sandra Marchena).

Dopo aver avviato delle personali e strampalate indagini, le due donne si convinceranno dunque del fatto che Josè Miguel possa avere cominciato una relazione con Alodia e, come se non bastasse, prenderanno addirittura in considerazione l’ipotesi che i due “amanti” si siano liberati della Del Campo. Teorie assurde che porteranno ad una serie di svolte e che daranno il via ad alcuni siparietti decisamente esilaranti…

Una Vita, trame: Rosina smette di “stressare” Josè Miguel ma Susana…

Eh sì: ad esempio, visto che la stramba teoria starà prendendo sempre più piede, Rosina verrà agganciata sulla porta di casa da Josè Miguel, che la inviterà a seguirla all’interno perché deve assolutamente parlarle. Fraintendendo tutta la situazione che si verrà a creare, la Rubio temerà dunque che il vicino voglia ucciderla, esattamente come avrebbe fatto con Bellita, e la sua convinzione aumenterà quando sulla soglia troverà ad attenderla Alodia con in mano un affilatissimo coltello!

Ovviamente, Rosina si starà sbagliando su tutta la linea, tant’è che uscirà sana e salva dal confronto, ma da quel momento inizierà stranamente ad evitare con Susana qualsiasi discorso su Bellita e i suoi familiari. Ma da cosa sarà stato innescato questo improvviso cambiamento di rotta? Attraverso un flashback, i telespettatori scopriranno che Rosina ha visto Bellita viva e vegeta. Insomma, sarà chiaro che la morte della Del Campo sarà stata inscenata…

Una Vita, spoiler: Susana terrorizzata, rivede BELLITA viva!

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: per via dei continui ed incessanti sospetti di Susana, Rosina si confronterà con Josè Miguel e gli farà sapere che è necessario che anche l’amica venga messa al corrente della verità. Al Dominguez Senior non resterà dunque altra scelta se non quella di dire alla “pettegola” che Bellita è ancora in vita. Peccato però che sceglierà di farle tale rivelazione esattamente come è accaduto con Rosina, ossia facendogliela vedere direttamente!

Appena si troverà faccia a faccia con Bellita, Susana verrà colta da un vero e proprio attacco di terrore e finirà per perdere i sensi, dopo aver gridato tantissimo. Quando si riprenderà, la donna vorrà dunque avere le dovute spiegazioni della messinscena (spiegazioni di cui vi parleremo in uno dei nostri prossimi post)…