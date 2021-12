Anticipazioni Uomini e donne 2022: ARMANDO e non solo, le novità del nuovo anno

Cosa succede ad Armando Incarnato? Il tronista napoletano è da qualche settimana lontano dalle dinamiche principali di Uomini e donne e, dopo la fine della storia con Marika Geraci, non ha più intrecciato alcuna frequentazione all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi.

Il cavaliere partenopeo riesce comunque a far parlare di sé grazie ai numerosi interventi pungenti che hanno come obiettivo gli altri protagonisti della trasmissione. Una situazione che, secondo le anticipazioni, è destinata a terminare con l’avvento del nuovo anno, che vedrà un Armando nuovamente padrone delle scene della trasmissione.

Uomini e donne, anticipazioni 2022: novità nel trono over?

Occhio dunque alle puntate in onda nel 2022, che, oltre a registrare la presenza di un nuovo tronista (il quale, come anticipatovi negli scorsi post, è un volto molto familiare al pubblico del programma), vedranno numerosi cambiamenti anche per quanto riguarda il trono over, da sempre gallina dalle uova d’oro del fortunato format di Canale 5. In particolare, occhio a quanto succederà a Gemma Galgani, attualmente alle prese con la conoscenza di Leonardo.

Non mancheranno inoltre nuovi ingressi nel parterre femminile, che, orfano ormai dell’istrionica Isabella Ricci, sarà rimpolpato a partire dal prossimo gennaio con una serie di nuovi interessantissimi ingressi!