Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Ariane appicca un incendio

Esplosioni, furti, omicidi: al Fürstenhof i momenti ad alta tensione non sono mai mancati. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’hotel sarà di nuovo teatro di un’emergenza, in pochi si stupiranno. Questa volta, però, dietro al nefasto evento non ci sarà un disegno criminale… o per lo meno non direttamente!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner e Christoph alleati contro Ariane

Con l’amore tra Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) temporaneamente in “pausa”, nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia l’attenzione è tutta per il dramma di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind).

Da ormai qualche settimana la perfida dark lady sta infatti vestendo il per lei inedito ruolo di vittima, mentre quello di carnefice è passato ai Saalfeld. Christoph (Dieter Bach) e Werner Saalfeld (Dirk Galuba) si sono infatti alleati per liberarsi dell’odiata nemica una volta per tutte. E per raggiungere il loro obiettivo non si sono fermati davanti a nulla…

Con l’aiuto di un medico corrotto – il dottor Kamml (Ralf Komorr) – i Saalfeld stanno infatti somministrando ad Ariane dei farmaci in grado di provocare dei gravi sintomi neurologici. E così, quando la Kalenberg si è rivolta a Kamml, non ha avuto motivo di dubitare della sua diagnosi: tumore al cervello!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane smette di prendere le pillole

La scoperta di avere solo poche settimane di vita è stata (comprensibilmente) uno shock per la dark lady, tanto da portarla a isolarsi da tutti e chiudersi nella propria disperazione. Proprio allora, però, è accaduto qualcosa di inaspettato: Erik (Sven Waasner) ha capito di amare Ariane ed è riuscito a convincere quest’ultima a godersi insieme a lui il tempo che le rimane.

Ebbene, non solo la Kalenberg accoglierà con gioia la proposta del compagno, ma seguirà anche il suo consiglio di rivolgersi ad un omeopata invece che continuare la cura (dannosa) prescrittale dal dottor Kamml. E i risultati non si faranno attendere…

Senza l’assunzione dei farmaci dannosi, Ariane inizierà infatti a sentirsi meglio e deciderà dunque di proseguire con la terapia omeopatica. Una decisione che costringerà i Saalfeld a correre ai ripari…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane appicca involontariamente un incendio!

Determinati ad andare fino in fondo con il loro piano, Christoph e Werner uniranno ancora una volta le forze per portare a termine una pericolosa missione: sostituire le cure omeopatiche della Kalenberg con delle capsule contenenti le vecchie pastiglie procurate dal dottor Kamml. Un gesto che avrà conseguenze inaspettate…

Convinta che si tratti di innocue erbe senza effetti collaterali, Ariane assumerà infatti molte più pillole del previsto… finendo per andare in overdose! E, come se non bastasse, tutto avverrà mentre la donna si troverà da sola in una stanza con delle candele…

Il risultato? Cadendo a terra priva di sensi, la donna urterà le candele appiccando involontariamente un incendio! A quel punto per la Kalenberg le cose si metteranno davvero male, ma fortunatamente i soccorsi arriveranno in tempo sia per salvare la vita alla donna sia per evitare che l’intero hotel vada a fuoco.

Insomma, tutto si risolverà per il meglio, ma l’accaduto lascerà comunque un segno profondo: se Werner intimerà a Christoph di interrompere immediatamente il loro piano, Ariane prenderà una decisione molto sofferta…