Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: svelata l’identità di CORNELIUS

Una bomba ad orologeria sta per scoppiare. Dopo mesi di bugie e sotterfugi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà infatti alla luce la verità sull’identità di Cornelius von Thalheim (Christoph Mory). E a svelare questo terribile segreto sarà il rivale in amore dell’uomo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Robert scopre la verità sulla gravidanza di Ariane!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina nasconde l’identità di Cornelius

Tutti sanno che Selina von Thalheim (Katja Rosin) odia i segreti e ancor più le bugie. Eppure da qualche mese la donna sta ingannando il proprio futuro marito pur di non rivelargli un’incredibile verità: non è vedova!

Dopo aver a lungo creduto che suo marito Cornelius fosse morto in un incidente in parapendio, Selina ha infatti recentemente scoperto che il coniuge non solo è vivo e vegeto ma si è fatto operare al volto e lavora al Fürstenhof sotto il nome di “Lars Sternberg”.

Superato l’iniziale shock, la von Thalheim ha a malincuore accettato di mantenere il segreto sulla reale identità dell’uomo in modo da permettere a quest’ultimo di portare avanti le proprie indagini contro Erik (Sven Waasner). Con il passare del tempo, però, il peso di questa farsa diventerà sempre più insopportabile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph scopre che Lars è Cornelius

L’evidente complicità tra “Lars” e Selina non passerà infatti inosservata a Christoph, che – dopo aver inizialmente accettato le vaghe spiegazioni della sua amata – capirà ben presto che quest’ultima gli nasconde qualcosa.

Nonostante le pressioni del fidanzato, la von Thalheim non se la sentirà di mettere in pericolo Cornelius e chiederà dunque a Christoph un atto di fede: accettare senza fare domande la situazione. Una richiesta chiaramente irrealistica per un uomo geloso come Saalfeld…

Il risultato? Dopo aver assistito ad un abbraccio tra la futura moglie e il “rivale”, Christoph inizierà a indagare su quest’ultimo scoprendo velocemente che “Lars Sternberg” è un nome fittizio. A quel punto l’albergatore deciderà di andare a fondo alla cosa e non gli ci vorrà molto per scoprire tutta la verità…

Nel frattempo Selina sarà sempre più provata dalla situazione e capirà di dover essere sincera con l’uomo che sta per sposare. Proprio quando starà per confessare a Christoph tutta la verità, però, quest’ultimo la spiazzerà: sa già tutto!

Saalfeld ha infatti trovato i documenti che provano l’intervento di chirurgia estetica subito da von Thalheim e da lì a scoprire il resto della storia è stato un gioco da ragazzi per un uomo con i mezzi di Christoph. Come reagirà l’albergatore a questa incredibile scoperta?