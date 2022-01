Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la difficile decisione di Selina

Per una persona onesta come Selina von Thalheim (Katja Rosin) mentire è un atto contro natura. Se poi il destinatario delle bugie è l’uomo che ama, la situazione diventa facilmente insostenibile. E così nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna deciderà di svelare a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) il suo più grande segreto. Una decisione che non verrà accolta con gioia da tutti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Robert caccia Werner dal Fürstenhof!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph geloso di Selina e Cornelius

Da quando Selina ha scoperto che suo marito Cornelius non solo non è morto, ma è da settimane al Fürstenhof sotto falso nome e con un nuovo volto, la sua vita non è più stata la stessa. Superato l’iniziale shock, la donna è infatti prima stata prima sopraffatta dalla rabbia per quel crudele inganno, per poi ritrovarsi a fare i conti con una situazione sentimentale non semplice.

Se la sua relazione con Christoph va a gonfie vele nonostante qualche discussione, infatti, i vecchi sentimenti per Cornelius non sono mai davvero svaniti. Il risultato? Benché abbia deciso di sposare Saalfeld, la von Thalheim non riesce a fare a meno di cercare la vicinanza dell’ex marito.

E così, quando la donna è rimasta ancora una volta delusa dal fidanzato, ha finito per cercare conforto nell’ex marito. La vicinanza con quest’ultimo, però, non è passata inosservata a Christoph! Sospettoso, l’albergatore inizierà a tenere d’occhio i due, vedendo confermato il suo timore: tra loro c’è qualcosa!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina vuole rivelare a Christoph che Lars è Cornelius

Messa sotto pressione dal compagno, Selina cercherà in tutti i modi di rassicurarlo, ma la situazione precipiterà quando – poco dopo – Christoph la sorprenderà mentre abbraccia Cornelius! E a quel punto l’albergatore pretenderà (giustamente) delle spiegazioni…

La von Thalheim si troverà così a dover scegliere tra la lealtà nei confronti del compagno e il desiderio di proteggere il suo ex. Dopo aver chiesto consiglio ad Alfons (Sepp Schauer), la donna capirà di dover essere sincera con il suo futuro marito se vuole che il loro matrimonio possa funzionare.

Sarà così che Selina deciderà di rivelare a Christoph non solo che suo marito Cornelius è ancora vivo, ma che è la stessa persona chiamata “Lars Sternberg”! Una decisione che lascerà sconvolta Maja (Christina Arends): terrorizzata all’idea che Christoph possa denunciare suo padre, la ragazza tenterà in ogni modo di convincere Selina a non dire nulla al compagno. La donna le darà ascolto o darà la priorità alla sua relazione con Saalfeld?