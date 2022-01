Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la decisione di CORNELIA

Non sempre la strategia del “chiodo scaccia chiodo” funziona. Lo sa bene Cornelia “Lia” Holle (Deborah Müller), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore metterà fine ad una bella storia d’amore dopo aver capito di essere ancora innamorata del suo ex… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik e Cornelia diventano una coppia

Da mesi ormai vi parliamo della trama shock legata all’amore tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Dopo aver inspiegabilmente perso la testa per l’affascinante albergatore, la dark lady riuscirà infatti prima a separarlo da Cornelia (facendogli credere che quest’ultima sia sua sorella) e poi a farlo innamorare.

Robert e Ariane diventeranno così ufficialmente una coppia, spezzando il cuore sia a Cornelia che Erik (Sven Waasner). Entrambi “traditi” dai propri partner, questi ultimi finiranno così inaspettatamente per avvicinarsi, scoprendo delle affinità insospettate.

Il risultato? Nell’arco di poche settimane la Holle e Vogt capiranno di essere legati da più che una semplice amicizia e si metteranno insieme. Ma sarà vero amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert crede che Ariane sia incinta

Non a sorpresa, la novità non verrà affatto apprezzata da Robert. Benché determinato a rimanere insieme ad Ariane, infatti, Saalfeld farà molta fatica a sopportare la vista della donna che ha tanto amato insieme ad un altro uomo.

Sarà in queste circostanze che Cornelia farà un ultimo estremo tentativo per far aprire gli occhi a Robert su chi sia davvero Ariane: informare Valentina (Paulina Hobratschk) – l’adorata figlia di Saalfeld – della relazione di quest’ultimo. Così facendo, però, la Holle spingerà Ariane ad un gesto estremo…

Temendo di essere sul punto di perdere Robert, la Kalenberg comunicherà infatti a quest’ultimo di essere incinta! Una rivelazione che ovviamente cambierà tutto. Su specifica richiesta della compagna, Saalfeld non farà parola con nessuno della gravidanza, ma non ci vorrà molto prima che Cornelia capisca cosa sta accadendo…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Robert e Cornelia si baciano

Il risultato? Tra la Holle e Saalfeld si arriverà ad un acceso confronto che porterà i due a perdere il controllo… e baciarsi! E non si tratterà di un bacio senza valore. Pur sapendo di non poter stare insieme a Robert a causa del loro (presunto) legame di parentela, Cornelia capirà infatti di non aver mai smesso di amare quest’ultimo…

Sarà così che, seppur con il cuore a pezzi, la donna racconterà ad Erik l’accaduto, spiegandogli di non poter continuare la loro relazione. Come prevedibile, Vogt resterà scioccato dalla rottura con la Holle e deciderà di informare Ariane (a cui Robert non aveva detto nulla di quel bacio proibito). E, inutile dirlo, la reazione della Kalenberg non si farà attendere…