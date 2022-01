Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: svelato il segreto di SHIRIN

Non importa cosa dica la testa: quando il cuore batte per qualcuno, c’è ben poco che si possa fare per cambiare le cose. Lo sa bene Shirin Ceylan (Merve Çakır), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà il suo amore proibito per Florian Vogt (Arne Löber) venire smascherato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Solo qualche mese fa Shirin finì a letto con l’allora futuro marito della sua migliore amica: Maja von Thalheim (Christina Arends). Da allora la Ceylan non ha lasciato nulla di intentato pur di farsi perdonare dall’amica, riuscendo alla fine nell’impresa. Ora, però, la storia rischierà di ripetersi…

Come sappiamo, Shirin si è infatti perdutamente innamorata del grande amore di Maja – Florian Vogt – e poco importa se quest’ultimo e la von Thalheim si siano nel frattempo lasciati. Consapevole del fatto che l’amica non la perdonerebbe mai se iniziasse una storia col bel guardacaccia, Shirin ha dunque deciso di reprimere i propri sentimenti e, al contempo, provare a far riavvicinare i due protagonisti. Funzionerà? Ebbene, se da una parte l’amore di Shirin per Florian non farà che crescere con il tempo, dall’altra la ragazza riuscirà a far riavvicinare il suo amato e Maja, tanto che i due torneranno insieme!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max capisce che Florian è l’amore segreto di Shirin

A quel punto Shirin avrà un’ulteriore conferma del fatto che Florian e Maja sono fatti l’uno per l’altra e che per lei e il guardacaccia non c’è alcun futuro. La ragazza continuerà dunque a soffrire in silenzio, confidando il proprio dramma solo a Max (Stefan Hartmann).

Quest’ultimo – che a sua volta soffre per via del suo amore infelice per Vanessa (Jeannine Gaspár) – comprenderà perfettamente la situazione, pur ignorando l’identità dell’uomo che ha rubato il cuore all’amica. Il mistero verrà però presto svelato…

Quando Maja organizzerà uno shooting fotografico della sua nuova collezione di cappelli, infatti, chiederà proprio a Shirin e Florian di posare come modelli, mentre lei e Max si occuperanno del resto.

Ebbene, a Max basterà vedere gli sguardi lanciati da Shirin a Florian per capire che è quest’ultimo il misterioso uomo per cui la Ceylan ha perso la testa. Sconvolto, il personal trainer affronterà l’amica, non accorgendosi che proprio in quegli stessi istanti Maja è arrivata alle loro spalle… La von Thalheim scoprirà dunque il terribile segreto della sua migliore amica?