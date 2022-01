Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Maja e Florian di nuovo insieme… per ora!

Da settimane i telespettatori italiani di Tempesta d’amore non aspettavano altro: dopo la loro dolorosa separazione, nelle prossime puntate in onda sui nostri teleschermi Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) riusciranno finalmente a ritrovarsi! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian vuole incastrare Erik per amore di Maja

Scegliere tra la propria famiglia e la persona che si ama non è certo semplice. Lo sa bene Florian che, pur sapendo di quali crimini si è macchiato Erik (Sven Waasner), non ha potuto fare a meno di proteggere il fratello, rovinando di fatto il suo rapporto con Maja. Una scelta di cui però si è pentito…

Di fronte alla forza dei suoi sentimenti per la von Thalheim e alla totale mancanza di pentimento del consanguineo, il giovane Vogt ha così deciso di provare a rimediare ai propri errori nell’unico modo possibile: trovare le prove per incastrare Erik.

In questo modo Florian spera non solo di aiutare Cornelius (Christoph Mory) ad ottenere giustizia, ma soprattutto a riconquistare il cuore di Maja. E, alla fine, i suoi sforzi verranno ricompensati…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian ottiene la confessione di Erik

Dopo aver visto fallire i tentativi iniziali di trovare del materiale compromettente nelle e-mail del fratello, Florian deciderà di cambiare strategia: portare Erik ad abbassare le difese per strappargli una confessione. E questa volta la fortuna sarà dalla sua parte!

Sfruttando un momento in cui il fratello sarà particolarmente di buon umore, con l’aiuto di qualche bicchiere di troppo, il ragazzo lo porterà ad ammettere di essere lui il vero responsabile della truffa finanziaria di cui fu suo malgrado accusato Cornelius!

Inutile dire che, Erik andrà nel panico non appena si accorgerà che il fratellino ha registrato tutto sul suo cellulare ed intende denunciarlo alla polizia. Nonostante le sue preghiere, però, Florian sarà irremovibile e gli darà un ultimatum: se non si costituirà spontaneamente, sarà lo stesso guardacaccia a denunciarlo!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian e Maja tornano insieme

Mentre Erik penserà a come trovare una via d’uscita da quella situazione disperata, Florian correrà a dare la bella notizia a Maja. Ebbene, di fronte ad una simile prova d’amore, la ragazza capirà che il suo amato ha finalmente scelto da che parte stare, decidendo dunque di concedergli un’altra possibilità.

I due protagonisti potranno dunque lasciarsi andare ai propri sentimenti, tornando insieme dopo le due recenti separazioni. Al settimo cielo, i due innamorati si godranno la ritrovata felicità. Non passerà però molto tempo prima che il loro rapporto sia nuovamente messo a dura prova…