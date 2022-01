Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la decisione improvvisa di MICHAEL

Un grandissimo colpo di scena è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) il nuovo anno si apre infatti con una sorpresa potenzialmente in grado di stravolgere la sua vita…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Natascha scrive a Michael

Quella tra Michael Niederbühl e Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann) è stata senza dubbio una delle storie d’amore più belle (e longeve) delle ultime stagioni di Tempesta d’amore. Purtroppo, però, per questa amatissima coppia non c’è stato un happy end…

Come sappiamo, qualche mese fa il matrimonio del medico e dell’ex cantante è improvvisamente finito a causa di un’incredibile svolta: durante un soggiorno ad Amburgo la Schweitzer si è perdutamente innamorata di un giovane ed attraente ballerino… e non è più tornata indietro!

Superato lo shock iniziale per quella fine tanto assurda quanto inaspettata di un matrimonio all’apparenza solidissimo, Michael ha faticosamente provato a riprendere in mano la propria vita. Ed è stato proprio allora che è rientrata in scena Rosalie Engel (Natalie Alison)!

Ex storica del bel dottore, quest’ultima non ha mai dimenticato il suo grande amore… e lo stesso vale per lui! E così nel giro di qualche settimana i due sono tornati insieme. L’ombra di Natascha, però, tornerà presto ad aleggiare su di loro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael vuole raggiungere Natascha

Tutto inizierà quando tra qualche giorno nella posta arriverà una lettera inaspettata che rovinerà l’umore di Michael, portando quest’ultimo a chiudersi in un silenzio cupo. Incuriosita, Rosalie proverà a capire cosa stia accadendo al suo amato, ma lui liquiderà le sue domande con delle frasi di circostanza. Cosa sarà dunque successo?

Come avrete intuito, il motivo del cambio di umore del medico è niente altri che Natascha! A mesi di distanza dall’email che inviò al marito per troncare la loro relazione, la cantante scriverà infatti nuovamente all’uomo. E anche questa volta non saranno buone notizie…

Il motivo di quella comunicazione inaspettata sarà una richiesta di divorzio, ma l’aspetto più sorprendente sarà la reazione di Michael. Eh sì, perché il medico deciderà di partire per Amburgo per affrontare la moglie di persona e chiederle spiegazioni sulla fine della loro storia! Il tutto… senza dire nulla a Rosalie!

Temendo la reazione della fidanzata, Niederbühl preferirà infatti tenere quest’ultima all’oscuro delle proprie intenzioni, lasciandole credere di doversi assentare per motivi di lavoro. Non ci vorrà però molto prima che la Engel scopra la verità…