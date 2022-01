Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: brutta sorpresa per BENNI e CORNELIA

Non passerà certo inosservato l’arrivo di Benni Holle (Florian Burgkart)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane figlio di Cornelia (Deborah Müller) porterà infatti parecchio scompiglio non solo nella vita della madre, ma anche in tutto il Fürstenhof! Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Benni Holle arriva al Fürstenhof

Fin dal suo ingresso in scena, Cornelia ha rivelato di avere una situazione familiare a dir poco complessa: una madre malata, un matrimonio fallito e, soprattutto, un figlio adolescente che non ne vuole sapere di lei.

Quando i genitori si lasciarono, infatti, il giovane Benjamin – da tutti chiamato “Benni” – ritenne la madre responsabile e chiuse di fatto i rapporti con lei. Da allora Cornelia ha tentato in tutti i modi di ricucire il legame con il figlio, ma la situazione non ha fatto che peggiorare, specialmente quando nell’equazione è entrato Robert (Lorenzo Patané).

La scoperta che la madre ha un nuovo compagno non è ha fatto infatti piacere a Benni, che ha da allora interrotto ogni contatto con la donna… almeno fino ad ora! Nel corso della puntata 3611 il giovanotto si presenterà infatti a sorpresa al Fürstenhof. E da allora nulla sarà come prima…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert assume Benni

Come vi abbiamo anticipato, l’arrivo in hotel di Benni non avverrà tramite la porta principale. Il giovanotto si intrufolerà infatti nell’edificio, restandovi in incognito per un paio di giorni travestito da facchino, rubando cibo e pernottando abusivamente in camere libere.

Sarà Robert a scoprire la presenza del giovane intruso quando quest’ultimo si introdurrà nell’appartamento dei Saalfeld per rubare il portafoglio di Cornelia. Insomma, sarà chiaro che quella del ragazzo non è una visita di cortesia: Benni è al Fürstenhof solo per avere i soldi della madre!

Ferita, Cornelia reagirà male, finendo per allontanare ulteriormente da sé il figlio. Ci penserà però Robert a rimediare! Accortosi che il giovanotto ha un grande talento ai fornelli, gli offrirà un lavoro come aiuto cuoco. In quel modo non solo potrà guadagnare in modo onesto, ma resterà vicino alla madre!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Robert licenzia Benni

Inutile dire che Cornelia sarà entusiasta della novità e anche Benni accoglierà favorevolmente l’offerta del compagno della madre. Il suo talento innato come cuoco unito al carattere ribelle, però, lo porteranno presto a mettersi in contrasto con la gerarchia della cucina del Fürstenhof.

Con l’unica eccezione dei Sonnbichler – con cui instaurerà un bellissimo rapporto – Benni inizierà dunque a inimicarsi non solo André (Joachim Lätsch) ma anche Robert. E così, quando quest’ultimo scoprirà che il ragazzino ha commesso un guaio per poi lasciare che Cornelia si assumesse la colpa, prenderà una decisione drastica: lo licenzierà!

Sconvolta, Cornelia tenterà in tutti i modi di convincere il compagno a concedere una seconda chance al figlio, ma lui sembrerà irremovibile… almeno all’inizio! Come prevedibile, infatti, alla fine Benni otterrà nuovamente il lavoro. E questa volta non sprecherà l’opportunità…