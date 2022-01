Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: MICHAEL smascherato!

Le bugie hanno le gambe corte… e nessuno lo sa meglio di Rosalie Engel (Natalie Alison)! Dopo aver vissuto per anni grazie ad intrighi e sotterfugi, la bella consigliera regionale è una vera esperta di menzogne. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) proverà ad ingannarla, verrà suo malgrado smascherato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Werner tradisce Christoph e fa un accordo con Ariane!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael riceve una lettera da Natascha

Non tutti gli amori sono per sempre… specialmente nelle soap opera! Ciononostante, la fine del matrimonio di Michael Niederbühl e Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann) è arrivata in modo così improvviso e inaspettato da lasciare tutti di stucco.

Come ricorderete, poco dopo essersi riappacificato con la moglie dopo una lunga crisi legata alla sua dipendenza da farmaci, Michael venne improvvisamente lasciato dalla sua amata con una semplice e-mail. Da allora sono passati ormai parecchi mesi: il medico si è faticosamente rifatto una vita al fianco di Rosalie, mentre di Natascha non si è più saputo nulla… almeno fino ad ora!

Tra qualche giorno, infatti, riceverà a sorpresa una lettera dall’ex moglie. E, ancora una volta, non si tratterà di buone notizie: Natascha gli chiederà il divorzio! Una richiesta che scatenerà in Michael una reazione inattesa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie scopre le bugie di Michael

Benché ormai felice insieme a Rosalie, Michael non potrà infatti fare a meno di ripensare a quella fine così assurda di un matrimonio che sembrava destinato a durare per sempre. E, oltre al dolore, in lui emergerà il bisogno di una spiegazione.

Il risultato? Niederbühl deciderà di andare dalla moglie per chiarire di persona quanto accaduto tra loro… il tutto senza dire nulla a Rosalie! Temendo che quest’ultima possa fraintendere le sue intenzioni, il medico le farà dunque credere di doversi assentare per motivi di lavoro.

Come sempre, però, prima o poi la verità verrà a galla…

Insospettita dallo strano comportamento del fidanzato, la Engel metterà infatti quest’ultimo sotto torchio fino a che lui non sarà costretto ad ammettere di aver ricevuto da Natascha una richiesta di divorzio, aggiungendo però di non aver detto nulla per paura di turbarla.

Ebbene, a sorpresa Rosalie si mostrerà molto comprensiva e perdonerà il compagno per la sua bugia. Poco dopo, però, la donna troverà il biglietto che il medico aveva prenotato per Amburgo… e a quel punto il mondo le crollerà addosso! Riuscirà Michael a farsi perdonare da Rosalie?