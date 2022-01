Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il voltafaccia di Werner

Per il Fürstenhof Werner Saalfeld (Dirk Galuba) farebbe qualunque cosa… anche scendere a patti coi suoi peggiori nemici! Non c’è dunque da stupirsi se, dopo essersi alleato con Christoph (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’anziano albergatore tradirà il socio per stringere un accordo con la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner e Christoph alleati contro Ariane

Sono lontani i tempi in cui Werner era proprietario dell’intero Fürstenhof insieme alla moglie Charlotte (Mona Seefried) ed ai figli Robert (Lorenzo Patané) ed Alexander (Gregory B. Waldis). Le numerose crisi finanziarie susseguitesi nel corso degli anni hanno infatti costretto i Saalfeld a cedere parte del loro amato hotel ad altri azionisti, ultimi dei quali Christoph ed Ariane.

Come sappiamo, tra Christoph e Werner non è mai corso buon sangue, ma l’arrivo di Ariane ha cambiato le carte in tavola. Da quando la dark lady ha tentato di far saltare in aria il Fürstenhof, infatti, i due rami della famiglia Saalfeld hanno fatto fronte comune per fronteggiare il pericolo posto da quella donna così spietata ed imprevedibile.

È stato così che Werner ha accettato di aiutare Christoph in un piano tanto ardito quanto efficace: far credere ad Ariane di essere affetta da un tumore incurabile, con l’obiettivo di sottrarle le sue azioni. Un piano che avrà risvolti inaspettati…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane offre a Werner le sue azioni

Come vi abbiamo anticipato, la Kalenberg assumerà infatti una dose eccessiva dei farmaci somministratile di nascosto dai Saalfeld, finendo per avere un collasso e appiccare accidentalmente un incendio al Fürstenhof.

Fortunatamente la donna verrà salvata appena in tempo e verranno anche evitati danni permanenti all’hotel. Ciononostante, il rischio corso porterà Werner a riflettere sulle proprie responsabilità nell’accaduto, portandolo a decidere di mettere fine all’intrigo ordito insieme a Christoph. Qualcosa di totalmente inaspettato, però, cambierà ancora una volta le carte in tavola…

Sconvolta dal rischio corso, Ariane deciderà infatti di godere appieno delle poche settimane di vita che le restano. Per farlo, però, avrà bisogno di liquidità. E così la Kalenberg farà a Werner una proposta inaspettata: vendergli le proprie azioni del Fürstenhof!

Come prevedibile, però, la dark lady imporrà delle condizioni: perché l’affare si faccia, Saalfeld non dovrà fare parola con nessuno del loro accordo e dovrà impegnarsi a non vendere mai a Christoph parte delle quote.

Inutile dire che Werner accetterà al volo l’accordo e si affretterà a procurarsi il capitale necessario per acquistare le quote della Kalenberg. Purtroppo per lui, però, Christoph non ci metterà molto a scoprire il tradimento del “socio”. E ovviamente non starà a guardare…