Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’estremo gesto di ARIANE

Nessuno può decidere del destino di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), se non lei stessa! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady preferirà togliersi lei stessa la vita piuttosto che attendere che lo faccia il tumore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni puntata di venerdì 11 febbraio 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane chiede a Erik di aiutarla a morire

Da quando ha scoperto di avere pochi mesi di vita a causa di un tumore incurabile al cervello, Ariane ha deciso di godersi ogni istante che le resta insieme all’uomo che ama. Nemmeno le premure ed il sostegno di Erik (Sven Waasner) potranno però alleviare la sua sofferenza fisica…

A causa dei farmaci somministratile a sua insaputa da Christoph (Dieter Bach) con la complicità del dottor Kamml (Ralf Komorr), la Kalenberg avrà sintomi sempre più gravi che le renderanno impossibile condurre una vita normale. Il risultato? Determinata a risparmiare a se stessa e al compagno le sofferenze estreme che la aspettano i suoi ultimi giorni, Ariane farà ad Erik una richiesta inaspettata: aiutarla a mettere fine alla sua vita!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane tenta di togliersi la vita

Inutile dire che l’uomo resterà a bocca aperta di fronte alle parole della sua amata, ma accetterà comunque di accontentarla. Vogt acconsentirà dunque ad aiutare la Kalenberg a mettere fine alle sue sofferenze, a patto però che prima vengano celebrate le loro nozze. Ma sarà sincero?

Inutile dire che la risposta è “no”! Come prevedibile, Erik non ha infatti nessuna intenzione di assecondare la decisione della fidanzata di uccidersi e cercherà di prendere tempo. Purtroppo per lui, però, Ariane non ha nessuna intenzione di aspettare…

La Kalenberg deciderà dunque di occuparsi di tutto da sola: dopo aver abilmente rubato dei potenti sonniferi dallo studio di Michael (Erich Altenkopf), si recherà al lago dove mesi prima uccise Karl (Stephan Schäfer) e assumerà l’intera confezione di farmaci. Ebbene, l’effetto dei medicinali sarà così potente che nell’arco di pochi minuti la donna collasserà a terra priva di sensi. Per lei sarà dunque giunta l’ora della fine?