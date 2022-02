Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la proposta di CHRISTOPH a CORNELIUS

In guerra e amore tutto è concesso… almeno per Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore non esiterà infatti a usare metodi a dir poco discutibili per liberarsi una volta per tutte del suo rivale Cornelius von Thalheim (Christoph Mory)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph scopre la vera identità di Cornelius

La storia di Selina (Katja Rosin) e Cornelius von Thalheim è ormai nota: per sfuggire all’infamante accusa di essere un truffatore, quattro anni fa l’uomo simulò la propria morte, lasciando la moglie sola e disperata. È stato infatti solo grazie a Christoph che la donna si è nuovamente lasciata andare all’amore. Peccato che, poco dopo, abbia scoperto che in realtà il marito è vivo e vegeto!

Superato lo shock iniziale, Selina ha deciso di continuare la sua relazione con Saalfeld e mantenere il riserbo sulla reale identità dell’uomo che tutti conoscono come Lars Sternberg. Con il passare del tempo, però, nascondere la verità risulterà sempre più difficile.

I crescenti sospetti di Christoph sui suoi rapporti con il barman del Fürstenhof porteranno infatti la donna a decidere di confessare la verità al fidanzato. Prima che possa farlo, però, quest’ultimo scoprirà da solo che “Lars” altri non è che Cornelius, il “defunto” marito della sua compagna.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph offre a Cornelius del denaro

Inutile dire che l’albergatore resterà sconvolto di fronte a quell’incredibile scoperta, ma soprattutto si sentirà ferito dalla mancanza di fiducia di Selina. Da parte sua quest’ultima tenterà in tutti i modi di farsi perdonare e racconterà al suo amato l’intera storia, in modo che quest’ultimo possa meglio capire le circostanze che l’hanno portata a mentirgli così a lungo.

Sarà così che Christoph deciderà di perdonare la compagna, accettando anche di aiutare Cornelius a risolvere la sua situazione. Se Selina penserà che l’albergatore avrebbe messo i suoi potenti mezzi a disposizione di Cornelius per trovare prove contro Erik (Sven Waasner), però, la attende una sorpresa.

Il cosiddetto “aiuto” di Christoph consisterà infatti nel fare al rivale una proposta di dubbio gusto: Cornelius riceverà un’ingente somma se sparirà immediatamente del Fürstenhof per non farsi più vedere! Von Thalheim accetterà l’accordo con Saalfeld? E, soprattutto, Selina come reagirà?