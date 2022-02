Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la decisione di SELINA a CORNELIUS

A causa di un crudele intrigo, la loro famiglia è stata distrutta. Ora, però, è arrivato il momento di rimettere insieme i pezzi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Selina (Katja Rosin) e Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) prenderanno infatti una coraggiosa decisione per il bene dei loro figli… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina lascia Christoph

Quando Selina von Thalheim arrivò al Fürstenhof, si presentò come una vedova coraggiosa pronta a tutto pur di salvare la propria famiglia. Con il tempo, però, abbiamo scoperto che la storia di questo amatissimo personaggio è molto più complessa di quanto lei stessa credesse!

Suo marito Cornelius, infatti, non è affatto perito in un incidente in parapendio come tutti credono! Dopo essere stato ingiustamente incolpato di un crimine commesso in realtà da Erik (Sven Waasner), l’uomo ha simulato la propria morte per poter indagare nell’ombra e incastrare i veri responsabili.

Ebbene, come sappiamo, queste indagini lo hanno portato al Fürstenhof, dove Cornelius – nei panni di “Lars Sternberg” – ha ritrovato l’amata moglie Selina. Sconvolta dal terribile inganno del coniuge, quest’ultimo non ha inizialmente più voluto avere nulla a che fare con lui. Una situazione che è però cambiata con il tempo…

Se da una parte la donna ha iniziato a capire le ragioni di Cornelius, dall’altra è rimasta sempre più delusa da Christoph (Dieter Bach), tanto da decidere di troncare la loro relazione e sciogliere il fidanzamento a poche settimane dalle attesissime nozze. E a quel punto Cornelius capirà che è arrivato il momento di farsi avanti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelius vuole rivelarsi ai suoi figli

Benché profondamente ferita da Christoph e, allo stesso tempo, legata a Cornelius da un rapporto decennale e dai figli in comune, Selina capirà ben presto di non essere pronta per una nuova relazione… specialmente con il marito!

Benché deluso, quest’ultimo capirà le ragioni della sua amata e accetterà di concederle del tempo per chiarire la propria situazione sentimentale. Benché sia ancora presto per ricostruire il suo matrimonio, però, Cornelius deciderà di non aspettare oltre per quanto riguarda la famiglia…

Sarà così che l’uomo prenderà una decisione inaspettata: rivelare ai propri figli di essere vivo! A parte Maja (Christina Arends) e Selina, infatti, nessun altro della famiglia è attualmente a conoscenza del fatto che l’incidente mortale di Cornelius fu soltanto una simulazione.

Conscio del fatto che potrebbe non essere mai in grado di dimostrare la propria innocenza (e, di conseguenza, di riappropriarsi della propria identità), Cornelius deciderà dunque di rivelarsi per lo meno ai figli. Per farlo, però, avrà bisogno dell’aiuto di Selina…

Sarà così che Selina e Cornelius partiranno insieme alla volta di Londra per rivelare ai loro figli l’incredibile verità. Questo viaggio li porterà a ritrovarsi anche come coppia?