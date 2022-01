Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: torna l’amore tra Selina e Cornelius

Sul fatto che Selina von Thalheim (Katja Rosin) ami Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non ci sono dubbi. All’insaputa di quest’ultimo, però, non è lui l’unico l’uomo nella vita della fidanzata. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore le quotazioni di Cornelius (Christoph Mory) torneranno improvvisamente a salire… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina e Cornelius si avvicinano

Quattro anni fa Selina dovette affrontare il suo peggiore incubo: la morte dell’amato marito e padre dei suoi figli. Benché con il cuore a pezzi, per il bene della famiglia la von Thalheim si rimboccò le maniche e provò a risollevarsi, ma le ci volle parecchio tempo prima di poter tornare ad aprirsi ad un altro uomo.

Il momento della svolta arrivò quando la donna conobbe Christoph, da cui rimase fin dall’inizio affascinata. Nonostante i tentativi di Ariane (Viola Wedekind) di ostacolarli, i due divennero infatti presto una coppia. Proprio quando Selina aveva finalmente trovato la serenità, però, ha fatto una scoperta sconvolgente: Cornelius è vivo!

Benché si tratti di un vero e proprio miracolo, la von Thalheim non ha lasciato troppo spazio alla gioia: come ha potuto il suo stesso marito ingannarla in modo così crudele? Ferita e delusa, la donna ha dunque chiuso i rapporti con il coniuge e accettato la proposta di matrimonio di Christoph.

È bastata però l’ennesima delusione ricevuta da quest’ultimo per spingere Selina nuovamente verso Cornelius…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina vuole rivelare a Christoph che Lars è Cornelius

Geloso e possessivo di natura, Christoph non vede certo di buon occhio la vicinanza tra la futura moglie ed il misterioso barman del Fürstenhof. L’albergatore inizierà così a mettere la fidanzata sotto pressione, al punto che lei penserà di rivelargli la vera identità di colui che tutti conoscono “Lars Sternberg”. Alla fine, però, il timore per le conseguenze sulla vita di Cornelius avrà la meglio.

Decisa a non destare ulteriori sospetti e a evitare problemi nella sua relazione, Selina deciderà dunque di tenere le distanze da Cornelius. Ancora una volta, però, i buoni propositi non basteranno…

Tutto cambierà quando il piano di Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) per incastrare Erik (Sven Waasner) fallirà. Demoralizzato, Cornelius penserà di non avere più nessuna speranza di dimostrare la propria innocenza e deciderà dunque di chiudere col passato e partire alla ricerca di una nuova vita. Prima, però, vorrà dovrà fare una cosa…

Sarà così che l’uomo si presenterà da Selina per dirle addio e realizzare un ultimo desiderio: baciarla! Ebbene, non solo la donna non si ritrarrà, ma ricambierà con passione il bacio, confermando così quello che Cornelius aveva sempre sospettato: la moglie lo ama ancora!

E a quel punto il triangolo tra Christoph, Cornelius e Selina esploderà in tutta la sua potenza…