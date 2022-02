Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il tradimento di SELINA

C’è un limite a ciò che si può perdonare in amore. Lo sa bene Selina von Thalheim (Katja Rosin), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si vedrà costretta a mettere da parte i sentimenti per dare alla persona che ama la giusta punizione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina tra Christoph e Ariane

Quando Selina von Thalheim ha iniziato una relazione con Christoph Saalfeld (Dieter Bach) era consapevole che quest’ultimo tutto era tranne che un santo. La speranza che il fidanzato potesse (e volesse) diventare un uomo migliore per amor suo, però, ha prevalso…

Nonostante le continue delusioni ricevute, Selina ha così continuato a credere che Christoph stesse provando a cambiare, mettendo da parte il suo odio per Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e rinunciando a ricorrere a metodi criminali. Peccato che la realtà sia ben diversa!

Come sappiamo, infatti, non solo l’albergatore non ha mai rinunciato al suo obiettivo di liberarsi di Ariane, ma ha anche ordito un piano diabolico che ha portato la Kalenberg a credere di essere malata terminale di cancro e decidere di togliersi la vita!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre la verità sul tumore di Ariane

Ebbene, come sappiamo il tentativo di suicidio della dark lady non andrà a buon fine, nonostante Christoph abbia fatto di tutto per evitare che la donna venisse trovata in tempo. Come se non bastasse, il comportamento dell’albergatore insospettirà Selina, che ascolterà poco dopo una sconvolgente conversazione tra il fidanzato e Werner (Dirk Galuba)…

Sarà così che la von Thalheim scoprirà la terribile verità sul ruolo giocato dai due Saalfeld nel finto tumore di Ariane. E, inutile dirlo, ne resterà sconvolta!

Temendo la reazione della fidanzata, Christoph cercherà in tutti i modi di calmarla, provando a giustificare il proprio comportamento con il desiderio di proteggere lei e il resto della famiglia dalla follia omicida di Ariane. Per risultare più convincente, Saalfeld rivelerà inoltre alla fidanzata che fu proprio la Kalenberg ad avvelenarla alcuni mesi prima, mettendo seriamente in pericolo la sua vita. Lei gli crederà?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina denuncia Christoph

Come prevedibile, la von Thalheim non crederà alle parole del fidanzato, ma si prenderà comunque del tempo per decidere come procedere. Se Ariane – che nel frattempo crederà di essere miracolosamente guarita e sembrerà pronta a lasciarsi odio e rancori alle spalle – dovesse scoprire la verità, infatti, la sua vendetta contro i Saalfeld sarebbe terribile!

Quando Selina ripenserà alle ultime settimane, però, ricorderà chiaramente come Christoph abbia provato a convincerla a lasciare che Ariane si togliesse la vita. E a quel punto le sarà chiaro che l’albergatore era davvero pronto a lasciar morire la Kalenberg!

Il risultato? Determinata a mettere il fidanzato di fronte alle sue responsabilità, la von Thalheim andrà alla polizia e lo denuncerà! La reazione di lui, però, sarà davvero inaspettata…