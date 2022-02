Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la scoperta di SELINA

Dopo mesi di tira e molla, per Selina von Thalheim (Katja Rosin) è arrivato il momento di fare una scelta. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna scoprirà infatti la sconcertante offerta fatta da Christoph Saalfeld (Dieter Bach) a Cornelius von Thalheim (Christoph Mory). E a quel punto dovrà decidere da che parte stare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph offre del denaro a Cornelius

Quando Selina ha conosciuto Christoph, pensava di aver finalmente trovato l’uomo con cui trascorrere il resto della vita. La scoperta che suo marito Cornelius è ancora vivo, però, ha ovviamente cambiato tutto! Nonostante la ragione e l’orgoglio le dicano di stare lontana dal coniuge, la von Thalheim non è infatti riuscita totalmente a reprimere l’affetto da lei provato per il padre dei suoi figli, tanto da coprirlo e mentire persino a Christoph. Alla fine, però, la verità viene sempre fuori…

Come sappiamo, l’albergatore scoprirà infatti che il misterioso “Lars Sternberg” altri non è che Cornelius von Thalheim. E, come prevedibile, la sua reazione non si farà attendere! Quando Selina lo implorerà di aiutare il marito, infatti, Christoph penserà bene di offrire a quest’ultimo dei soldi affinché lasci per sempre il Fürstenhof! Cornelius accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre l’offerta di Christoph a Cornelius

Ebbene, benché tentato, alla fine von Thalheim respingerà la proposta di Christoph, che – come prevedibile – non la prenderà bene! Determinato a liberarsi del pericoloso rivale in amore, l’albergatore arriverà infatti addirittura a minacciare di denunciarlo alla polizia!

E Selina? Quando quest’ultima scoprirà quanto fatto dal fidanzato rimarrà ovviamente interdetta, ma poi Christoph riuscirà a convincerla che Cornelius non ha nessuna speranza di dimostrare la propria innocenza e che accettare il denaro per rifarsi una vita altrove è la migliore opzione che ha.

Ebbene, l’albergatore risulterà così convincente che non solo Selina non si infurierà per aver tentato di allontanare Cornelius dal Fürstenhof, ma condividerà addirittura la sua opinione. Poco dopo, infatti, la von Thalheim incoraggerà il marito ad andarsene al più presto…

A quel punto tra Selina e Cornelius sembrerà ormai definitivamente finita, ma un evento inaspettato è destinato a cambiare improvvisamente tutte le carte in tavola…