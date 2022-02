Per quanto tempo può restare segreta una “relazione scabrosa” nel quartiere di Acacias? È questo uno dei quesiti maggiori che attanaglierà i protagonisti di Una Vita. Nelle prossime puntate italiane della telenovela, il rapporto tra la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) e il suo signore Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) verrà infatti scoperto da qualcuno e da quel momento niente sarà più come prima…

Una Vita, spoiler: ecco chi scopre Marcos e Soledad

Già sapete che la coppietta rischierà di essere scoperta da Anabel (Olga Haenke), anche se in quel caso Soledad riuscirà a fugare i sospetti della giovane fingendo di essere poco vestita a causa di una crisi respiratoria, per fortuna “sconfitta” con l’aiuto di Marcos.

Tuttavia, nonostante lo spauracchio, i due amanti non riusciranno a stare lontani l’uno dall’altro e, in un’altra occasione, finiranno per essere colti nuovamente in flagrante da Anabel, che invece di fare una scenata sceglierà di tenersi tutto per sé (anche se bloccherà l’incontro focoso uscendo dall’abitazione per suonare il campanello e fingere di avere perso le chiavi). Comunque sia, la scoperta della relazione del padre, ancora apparentemente sofferente per la morte della moglie Felicia (Susana Soleto), manderà Anabel in confusione totale…

Una Vita, news: Anabel divisa tra Miguel e Aurelio

Eh sì: sotto shock per la visione, la ragazza scoppierà a piangere tra le braccia dell’ex fidanzato Aurelio Quesada (Carlos de Austria), che nel tentativo di riconquistarla – ovviamente per portare avanti i suoi loschi piani con Genoveva Salmeron (Clara Garrido) – farà sì che la sorella Natalia (Astrid Janer) la porti con una scusa in un maneggio, dove le regalerà un cavallo (dono che però Anabel rifiuterà categoricamente).

Come se non bastasse, la Bacigalupe riceverà delle nuove avance da Miguel Olmedo (Pablo Carro), il quale, nonostante l’evidente attrazione per la nuova cameriera italiana Daniela Stabile (Carla Campra), le domanderà se è possibile riprendere la loro relazione dal punto in cui l’avevano lasciata. Anche in questo caso, Anabel rifiuterà tale offerta e non potrà nemmeno confidarsi sul da farsi con Soledad, dato che non vorrà più parlarne per via del suo rapporto “peccaminoso” con Marcos.

Una Vita, trame: Natalia, Aurelio e il piano contro Marcos

Occhio dunque alla successiva mossa di Aurelio. Puntando sul fatto che ormai la sua ex fiamma sembra essere completamente isolata, il dark man della telenovela chiederà a Natalia di fare in modo che Anabel si fidi sempre meno del padre. Approfittando del malessere generale della fanciulla, la Quesada confermerà ad Anabel che pure Marcos è coinvolto nell’assassinio di Carlos Armijo, ossia colui che era il suo pretendente in Messico.

Anche in questa circostanza, esattamente come aveva fatto con Aurelio, Anabel tenderà però a non credere alle parole di Natalia, sottolineando che i Quesada sono da tempo nemici della sua famiglia e che farebbero di tutto per danneggiarla. Ma nelle affermazioni dei due fratelli ci sarà un fondo di verità? Quel che è certo è che la situazione si farà sempre più ingarbugliata, dato che Genoveva diventerà discretamente socia di Salustiano Quesada, il padre di Natalia e Aurelio…