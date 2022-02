Anticipazioni Uomini e donne: news su GEMMA

Nelle puntate di Uomini e Donne in onda nei prossimi giorni, si parlerà molto di Gemma Galgani, la storica dama del trono over che in questa stagione del programma ha dovuto fronteggiare diverse spiacevoli situazioni. La donna, dopo la fine della storia con Pierluigi, si è detta decisa a voltare immediatamente pagina, accettando il corteggiamento di nuovi cavalieri scesi in studio appositamente per lei.

Particolare attenzione sarà riservata a Matteo Ranieri, il quale è attualmente alle prese con una spinosa questione sentimentale che ha messo a rischio il prosieguo della sua avventura sul trono più famoso della televisione.

Uomini e donne spoiler: “scossoni” per Ida e Alessandro

Tutto è cominciato a causa dell’addio al programma di Denise, che ha lasciato il ventinovenne ligure con la sola presenza di Federica nel parterre delle corteggiatrici. Una situazione insolita per la longeva trasmissione di Canale 5, resa ancor più complessa quando la Aversano ha deciso di abbandonare il programma in polemica con l’atteggiamento di Matteo.

Fortunatamente però, la donna, benché fisicamente non presente in studio, tornerà ben presto sui propri passi e nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi comunicherà la sua volontà di tornare a corteggiare il Ranieri.

Evoluzioni in vista anche nel rapporto tra Ida Platano e Alessandro che, come già accennatovi nei nostri precedenti post, saranno protagonisti di alcuni scossoni che rischieranno di compromettere il loro rapporto. Questo e altro nelle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.