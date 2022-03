Anticipazioni Una vita: news su Genoveva Salmeron e Aurelio Quesada

Altro che matrimonio con Anabel Bacigalupe (Olga Haenke). Nel cuore di Aurelio Quesada (Carlos de Austria) ci sarà la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Una “perfida” novità che avrà luogo nelle prossime puntate italiane di Una Vita, scopriamo dunque insieme come avverrà la rivelazione…

Una Vita, news: Aurelio chiede ad Anabel di sposarlo!

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Aurelio riuscirà ad allontanare Anabel da Marcos (Marcial Alvarez) quando le dimostrerà che il padre ha avuto davvero a che fare con l’omicidio di Carlos Armijo, il suo promesso sposo messicano. A quel punto, dato che avrà ormai accantonato da tempo la sua relazione con Miguel Olmedo (Pablo Carro), la Bacigalupe sentirà di dover dare una nuova opportunità al Quesada e farà l’amore con lui, riavviando di fatto la relazione che aveva interrotto prima di trasferirsi in Spagna.

Con il trascorrere degli episodi, il rapporto tra Aurelio e Anabel andrà dunque ad intensificarsi, tant’è che l’uomo chiederà con successo alla ragazza di diventare sua moglie. Comunque, almeno per ora, la Bacigalupe non riuscirà a parlare con Marcos della questione, visto che il borghese sarà disposto a tutto pur di allontanarla dal Quesada e dalla sorella Natalia (Astrid Janer), che cercherà addirittura di far uccidere perché la crederà responsabile dell’avvelenamento dell’amata Felicia Pasamar (Susana Soleto)…

Una Vita, spoiler: Aurelio e Genoveva sono amanti!

Dì lì a poco, un nuovo colpo di scena farà da padrone: quando Aurelio sembrerà totalmente innamorato di Anabel, emergerà che in realtà ha da diverse settimane una relazione segreta con Genoveva, che nel frattempo avrà fatto entrare come sua socia nell’azienda che ha fondato con Marcos (mentre quest’ultimo verrà spodestato dal ruolo di presidente della stessa).

Attraverso una serie di dialoghi dal sapore diabolico, sarà dunque chiaro che il Quesada si è riavvicinato ad Anabel soltanto per portare avanti la sua vendetta nei riguardi della famiglia Bacigalupe, alla quale intende estorcere tutti i suoi averi. Insomma, la relazione ripresa con la giovane messicana sarà parte integrante di un piano cattivissimo in cui non ci sarà spazio per i sentimenti, ragione per cui la sua “intesa” con la Salmeron dovrà restare completamente segreta!

Una Vita, trame: per quanto tempo Aurelio e Genoveva potranno restare “nascosti”?

Tutto questo a quali risvolti porterà? In tal senso, bisognerà fare attenzione agli atteggiamenti differenti che assumeranno i due amanti segreti: mentre Aurelio vorrà tenere nascosto tutto persino alla sorella Natalia, Genoveva troverà eccitante correre dei rischi e, in una determinata mattinata, non esiterà a presentarsi a colazione “non troppo vestita”, dopo aver trascorso la notte con lui…

Vi anticipiamo che la coppia formata da Aurelio e Genoveva terrà banco fino al gran finale della soap. E statene certi, nessuno dei residenti di Acacias potrà stare tranquillo…