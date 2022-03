Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: guerra tra CHRISTOPH e CORNELIUS

Sta finalmente per esplodere uno dei triangoli più appassionanti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore: quello tra Selina (Katja Rosin), Christoph (Dieter Bach) e Cornelius (Christoph Mory). Nelle prossime puntate italiane, infatti, i due rivali si dichiareranno ufficialmente guerra. E a quel punto la donna dovrà prendere una decisione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni puntata del 10 e 11 marzo 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina lascia Christoph

Quando Selina von Thalheim ha iniziato una relazione con Christoph Saalfeld era convinta che quest’ultimo potesse cambiare e diventare un uomo migliore per amor suo. Purtroppo, però, la sua si è rivelata essere una mera illusione…

Qualche giorno fa, infatti, la donna ha scoperto che il fidanzato ha fatto credere ad Ariane (Viola Wedekind) di avere un tumore al cervello, spingendola quasi al suicidio! Un crimine che la von Thalheim non potrà perdonare neanche in nome dei sentimenti che la legano a Saalfeld.

E così, dopo aver invano tentato di convincere il fidanzato a costituirsi, Selina lo ha prima denunciato e poi lasciato. Un’occasione d’oro per Cornelius, che ha visto finalmente la possibilità di riconquistare la moglie. Ma quest’ultima sarà davvero pronta per una nuova relazione?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph e Cornelius vengono alle mani

Come prevedibile, la von Thalheim sarà ancora troppo legata a Saalfeld per poter aprire il proprio cuore ad un altro uomo e respingerà dunque con decisione le avances del marito. Ciononostante, accetterà di accompagnare quest’ultimo a Londra per rivelare ai loro figli che Cornelius è vivo (anche se ha un nuovo volto).

Inutile dire che Christoph guarderà con preoccupazione al viaggio della sua amata in Inghilterra: non esiste infatti occasione migliore per i due coniugi per riavvicinarsi. I suoi timori, però, si riveleranno essere infondati…

Quando i Thalheim rientreranno al Fürstenhof, infatti, scopriremo che tra loro non è successo nulla. Ciononostante Christoph non riuscirà a nascondere la propria insicurezza (alimentata sapientemente da Cornelius) e verrà roso dalla gelosia.

Il risultato? Dopo essere stato nuovamente respinto dall’ex fidanzata, Saalfeld inizierà a provocare il rivale cercando di “marchiare il terreno”… e alla fine von Thalheim ne avrà abbastanza! Fuori di sé dalla rabbia, Cornelius colpirà dunque con un pugno Christoph, non accorgendosi che Selina li sta osservando.

Come reagirà la von Thalheim di fronte alla guerra tra i suoi due spasimanti?