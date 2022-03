Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il confronto tra MAJA e FLORIAN

Un amore come quello tra Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) non svanisce dall’oggi al domani. Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, i sentimenti di uno dei due riemergeranno grazie ad un attacco di gelosia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph rinuncia al Fürstenhof per Selina! E lei…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja chiude l’amicizia con Shirin

Da mesi ormai la storia d’amore tra Maja e Florian si è complicata, al punto che un lieto fine per i due protagonisti sembra ormai impossibile. Ciononostante, i due protagonisti non sembrano proprio riuscire a smettere di amarsi…

Non c’è dunque da stupirsi se la von Thalheim, benché abbia iniziato una relazione con il suo amore di gioventù Hannes (Pablo Konrad), non riesce a tollerare l’idea che il suo ex possa consolarsi con un’altra donna.

Il risultato? Quando la ragazza scoprirà che il bel guardacaccia ha baciato Shirin (Merve Çakır) durante un ballo in maschera, resterà così sconvolta da decidere di chiudere la sua amicizia con la Ceylan. Una decisione incomprensibile visto che i due ragazzi non avevano idea di chi stavano baciando…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian capisce che Maja lo ama

Inutile dire che per Shirin si tratterà di un durissimo colpo: la sua amicizia con Maja dura fin dall’infanzia ed era miracolosamente sopravvissuta anche al tradimento della Ceylan con il futuro marito della von Thalheim.

Non sarà però Shirin l’unica a rimanere a bocca aperta di fronte alla reazione di Maja. Quando Florian verrà a sapere l’accaduto, infatti, deciderà di affrontare la sua ex nella speranza di chiarire la situazione e portarla a perdonare la Ceylan.

Tra i due protagonisti si arriverà così ad un doloroso confronto, durante il quale risulterà evidente che dietro la decisione di Maja di chiudere la sua amicizia con Shirin c’è molto più di quanto la von Thalheim voglia ammettere: quest’ultima è gelosa! E così Florian metterà la sua ex di fronte alla dura verità: è ancora innamorata di lui, nonostante quanto voglia far credere di essere felice insieme a Hannes. Come reagirà la von Thalheim?