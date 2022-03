Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: riconciliazione per MAJA e SHIRIN

L’amore può andare e venire, ma la vera amicizia è per sempre. È quello in cui crede Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore troverà la forza di perdonare Shirin Ceylan (Merve Çakır) dopo il bacio proibito tra quest’ultima e Florian Vogt (Arne Löber). Il bel guardacaccia, però, non potrà contare su altrettanta comprensione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: rivolta al Fürstenhof! E i Saalfeld…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja chiude l’amicizia con Shirin

Sono settimane ormai che va avanti il triangolo che tra Maja, Shirin e Florian, triangolo di cui solo le due ragazze sono a conoscenza! Come sappiamo, infatti, la Ceylan si è da tempo perdutamente innamorata del bel guardacaccia, ma ha promesso all’amica di reprimere i propri sentimenti. Un’impresa che si è rivelata più difficile del previsto…

Eh sì, perché non solo Shirin non è riuscita a dimenticare Florian, ma ha pure finito per baciarlo accidentalmente durante un ballo in maschera, scatenando la furia di Maja. Quando quest’ultima scoprirà l’accaduto, ne resterà infatti così sconvolta da decidere di chiudere la sua amicizia con la Ceylan!

La forte reazione della von Thalheim finirà però per tradire i sentimenti da lei ancora provati per Florian: la ragazza è chiaramente gelosa! E così il guardacaccia la affronterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja si riappacifica con Shirin

Ebbene, nonostante l’evidenza dei fatti, Maja rifiuterà di ammettere di aver chiuso l’amicizia con Shirin per un problema di gelosia, sostenendo di aver semplicemente perso fiducia nell’amica. Florian, però, non sarà l’unico ad avere il dubbio che la von Thalheim stia mentendo…

Anche Hannes (Pablo Konrad) si mostrerà infatti sorpreso per la decisione della fidanzata e le lascerà intendere che solo la gelosia spiegherebbe la sua decisione di chiudere i rapporti con Shirin, dal momento che quest’ultima non aveva idea che fosse Florian l’uomo da lei baciato al ballo in maschera.

E così, convinta dalle parole di Hannes nonché determinata a provare a se stessa e agli altri di aver dimenticato Florian, Maja deciderà di perdonare Shirin e le due amiche si potranno così riconciliare. Lo stesso trattamento, però, non verrà riservato a Florian: capendo di non poter facilmente superare i suoi sentimenti per il guardacaccia, la von Thalheim deciderà infatti di interrompere i rapporti con lui! Florian accetterà la decisione della sua amata?