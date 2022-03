Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: triangolo per CHRISTOPH

Tutti lo sospettavano, ma ora è arrivata la conferma! La diciottesima stagione di Tempesta d’amore vedrà Christoph Saalfeld (Dieter Bach) nuovamente coinvolto in un triangolo. E il suo rivale in amore altri non sarà se non Erik Vogt (Sven Waasner)! Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni puntata del 22, 23 e 24 marzo 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Yvonne vuole conquistare Christoph

Da qualche giorno in Italia abbiamo assistito alla fine della bellissima storia d’amore di Christoph e Selina (Katja Rosin). Nonostante i fortissimi sentimenti che li legano, questi due personaggi hanno infatti finito per allontanarsi a causa dell’odio di Saalfeld per Ariane (Viola Wedekind) e dai metodi da lui usati per liberarsi di quest’ultima. Non passerà però molto prima che un’altra donna metta gli occhi sull’affascinante albergatore…

Come vi abbiamo anticipato, nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore entrerà in scena Yvonne Klee (Tanja Lanäus), madre della futura protagonista Josie Klee (Lena Conzendorf). Afflitta da problemi economici, la donna giungerà al Fürstenhof nella speranza di ottenere aiuto da Erik, suo ex amante nonché padre naturale di Josie. Lui, però, non ne vorrà sapere!

Sarà così che Yvonne si metterà alla ricerca di un altro potenziale “candidato” e la sua scelta cadrà velocemente su Christoph. Oltre ad essere galante e di bell’aspetto, quest’ultimo è infatti estremamente facoltoso e, soprattutto, single!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne si innamora di Erik

La Klee inizierà così un lungo corteggiamento di Saalfeld, che non solo cederà al fascino della bella donna, ma finirà per vedere in lei molto più di una semplice avventura. Un evento inaspettato, però, scombinerà i piani di Yvonne…

Tutto inizierà quando, durante una corsa nel bosco, la Klee cadrà malamente finendo addirittura per perdere conoscenza. Ebbene, sarà Erik a trovarla e a prendersi cura amorevolmente di lei. Un gesto che avrà conseguenze inaspettate…

Quando Yvonne tornerà in sé e vedrà come Erik la sta accudendo, infatti, si innamorerà perdutamente di lui! Un sentimento tanto inaspettato quanto pericoloso: ora che la donna ha finalmente conquistato il cuore del ricco Christoph, infatti, non può certo permettersi di perdere tutto per un semplice ritorno di fiamma col suo ex! E così Yvonne deciderà di ignorare ciò che prova e concentrarsi invece sulla sua relazione con Saalfeld. Come prevedibile, però, l’impresa sarà decisamente ardua…