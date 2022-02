Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: due uomini per YVONNE

Un nuovo interessante intreccio amoroso si sta sviluppando in Germania. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore l’ingresso in scena di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) porterà infatti scompiglio nella vita di due personaggi maschili ormai diventati tra i personaggi centrali della soap. Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Yvonne chiede aiuto a Erik

Mentre sui nostri teleschermi la diciassettesima stagione di Tempesta d’amore sta entrando nella sua fase centrale, in Germania è ormai da tempo iniziata l’annata successiva della soap con protagonisti Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf).

Come vi abbiamo anticipato, quest’ultima è nata da una relazione di Erik Vogt (Sven Waasner) con una donna di nome Yvonne Klee, un personaggio abbastanza ambiguo in cui un buon cuore si unisce ad un’indole truffaldina e un forte attaccamento al denaro.

Non c’è dunque da stupirsi se la donna comparirà improvvisamente a Bichlheim nella speranza che Erik la aiuti a risolvere i suoi problemi finanziari. Ebbene, inizialmente i rapporti tra Vogt e la Klee saranno piuttosto tesi, ma poi l’uomo deciderà di aiutare la madre della figlia offrendole un lavoro come barista al Fürstenhof.

Ebbene, sarà proprio durante un turno al pianobar dell’hotel che Yvonne farà la conoscenza di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… e per la donna sarà colpo di fulmine!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne si avvicina a Erik

Determinata a conquistare il ricco albergatore – che è ormai da tempo single dopo la fine della sua relazione con Selina (Katja Rosin) e del suo breve flirt con Rosalie (Natalie Alison) – la Klee tenterà di fare colpo organizzando un incontro romantico. Peccato solo che lui non mostrerà alcun interesse nei suoi confronti…

Delusa, Yvonne sfogherà la sua frustrazione con Erik, che a sua volta sarà a pezzi per la scoperta che la fidanzata Cornelia (Deborah Holle) ha baciato Robert (Lorenzo Patané). Il risultato? Complice il particolare stato d’animo in cui si trovano, i due finiranno per lasciarsi andare alla vecchia attrazione. Tra loro sarà risbocciato l’amore?

Di comune accordo, Erik e Yvonne decideranno di non dare peso all’accaduto e, soprattutto, non dire nulla a Josie. L’obiettivo primario della Klee resterà infatti Christoph, che la donna tenterà di sedurre somministrandogli di nascosto dell’alcol. Un gesto che le costerà caro…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Yvonne alla conquista di Christoph

Quando Saalfeld si accorgerà del trucco della barista, licenzierà infatti quest’ultima in tronco! Sconvolta, Yvonne si precipiterà nell’ufficio dell’albergatore nella speranza di convincerlo a ritirare il provvedimento. Prima che possa farlo, però, sarà testimone di una conversazione privata dell’uomo…

Per ora non sappiamo esattamente di cosa si tratti, ma possiamo anticiparvi che Christoph proporrà a Yvonne un accordo, chiedendole di aiutarlo nella sua missione segreta. Ebbene, l’intervento della Klee sarà effettivamente risolutivo per il successo del piano di Saalfeld, che – per ringraziarla – accetterà di concederle un appuntamento galante.

Sarà così che Christoph inviterà Yvonne ad una cena con tanto di ostriche e champagne. La serata andrà effettivamente molto bene, almeno fino a quando il ritorno inaspettato di Ariane (Viola Wedekind) dal carcere non rovinerà l’atmosfera.

Yvonne avrà perso definitivamente la sua chance? Inutile dire che la risposta è “no”! Pronta a tutto pur di attirare le attenzioni di Saalfeld, la donna arriverà addirittura a fingere di essersi fatta male a una caviglia pur di farsi portare in hotel dal suo amato…

Sarà dunque Christoph il nuovo amore di Yvonne? Oppure prevarranno i vecchi sentimenti della donna per Erik?