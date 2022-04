Nessun omicidio può essere effettuato senza dei rischi. Nemmeno se sei lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) di Brave and Beautiful. Nelle prossime puntate della telenovela turca, l’uomo dovrà infatti fare il possibile per evitare che il fuggitivo Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) scopra che è stato il perfido Tahsin Korludağ (Tamer Levent) ad assassinare lo scagnozzo Salih Turhan (Okday Korunan). Scopriamo insieme per quale ragione…

Brave and Beautiful, trame: l’assassinio di Salih

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, scopriamo che la storyline comincerà quando Riza farà recapitare a Tahsin un video dal quale sarà chiaro che è stato Salih – ovviamente su suo ordine – ad uccidere la povera Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), ossia la madre di Cesur. Preso dalla collera per essere stato tradito, il padre di Sühan (Tuba Büyüküstün) darà appuntamento al suo dipendente nelle boscaglie del paesello.

Tra i due uomini si verrà quindi a creare un’accesa discussione, che terminerà con la morte di Salih. Quest’ultimo punterà infatti una pistola contro Tahsin, che lo ucciderà nel tentativo di disarmarlo. A quel punto, il Korludağ andrà incontro alle minacce di Riza, il quale avrà filmato tutta la scena e minaccerà di mandare il video alle Autorità qualora non dovesse eseguire i suoi ordini da quell’istante in poi.

Brave and Beautiful, news: Cesur viene arrestato ma evade…

Da qui, gli eventi prenderanno una piega inevitabile: se ci avete letto in precedenza, già sapete infatti che Riza utilizzerà l’astuzia per far sì che Cesur venga arrestato per l’omicidio di Salih. Dopo avergli dato appuntamento nel luogo in cui è stato ucciso il padre Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), Reza farà sì che il nostro protagonista si allontani per qualche secondo dal suo fuoristrada e nasconderà nel bagagliaio il corpo senza vita di Salih.

Appena la polizia ritroverà il cadavere, non potrà fare altro che procedere con l’arresto di Cesur. Quest’ultimo però si farà portare fuori dalla cella dal procuratore Serhat (Serdar Özer), con la falsa promessa di condurlo sul luogo del delitto, e si darà alla fuga quando riuscirà ad entrare in possesso della sua pistola (gliela punterà contro).

Brave and Beautiful, spoiler: Riza fa una scoperta sconcertante!

Ciò farà da apripista ad un grosso colpo di scena: mentre starà riguardando il filmato dell’omicidio di Salih con cui starà ricattando Tahsin, Riza noterà con suo estremo sgomento che un bambino, arrivato lì con la bicicletta, era presente sul luogo del delitto e, probabilmente, ha visto tutto quanto.

Riza dovrà dunque ingegnarsi per ritrovare il bimbo prima che possa parlare, ma dovrà fare i conti anche con Cesur, anche lui entrato a conoscenza della presenza del minore sul posto. Anche perché, nelle ricerche, il nostro protagonista potrà contare su un alleato a sorpresa, di cui vi parleremo prestissimo…