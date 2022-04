Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: decisione sofferta per SELINA

Si erano ritrovati dopo quattro anni di separazione forzata, eppure il loro legame non reggerà di fronte alla prima prova d’amore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelius (Christoph Mory) e Selina von Thalheim (Katja Rosin) vedranno infatti naufragare il loro rapporto. E la “colpa” sarà della donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik denuncia Cornelius

Quando quattro anni fa Erik Vogt (Sven Waasner) lo incastrò per una truffa finanziaria milionaria, Cornelius non vide altra soluzione se non simulare la propria morte e sparire nel nulla per poter indagare nell’ombra e smascherare il vero criminale. Le cose, però, non sono andate secondo i piani…

Arrivato al Fürstenhof, von Thalheim si è infatti suo malgrado ritrovato coinvolto in un triangolo amoroso che lo ha visto contrapposto a Christoph Saalfeld (Dieter Bach), un uomo che – come sappiamo – sa essere spietato…

E così, dopo essere stato lasciato da Selina lo ha lasciato per tornare dal marito, l’albergatore ha ben pensato di vendicarsi del rivale rivelando la sua vera identità a Erik. Il risultato? Nonostante i tentativi di Ariane (Viola Wedekind) di fermarlo, Vogt denuncerà Cornelius alla polizia! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina decide di non seguire Cornelius

Capendo di non avere ancora sufficienti prove per incastrare Erik, Cornelius non vedrà altra scelta se non la fuga. Diversamente da quattro anni fa, però, questa volta non sarà disposto a partire da solo! Determinato a non allontanarsi mai più dalle persone che ama, l’uomo chiederà dunque alla moglie di seguirlo. Una proposta che la coglierà alla sprovvista…

Selina sarà infatti tutt’altro che entusiasta all’idea di trascorrere una vita da latitante, costretta a nascondersi dietro ad una falsa identità e senza la possibilità di costruirsi un futuro stabile. Il vero problema, però, sarà un altro…

Di fronte ad una simile prova d’amore, infatti, la von Thalheim capirà che la questione è che non ama abbastanza il marito! I lunghi anni di distanza, la delusione per le sue bugie e la storia con Christoph hanno infatti inevitabilmente cambiato i sentimenti che la donna prova per il coniuge. E così, seppur con il cuore spezzato, Selina comunicherà a Cornelius di non volerlo seguire e gli dirà addio per sempre! Una decisione che sconvolgerà l’uomo a tal punto da spingerlo a compiere un gesto sconsiderato…