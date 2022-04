Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: scontro tra ARIANE e ERIK

Avreste mai immaginato Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) schierarsi dalla parte dei “buoni”? Per quanto possa sembrare incredibile, è ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Un colpo di scena che vedrà la dark lady opporsi addirittura all’uomo che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik scopre che “Lars” è Cornelius

Per anni Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) è vissuto nell’ombra lontano dalla propria famiglia nella speranza di poter dimostrare la propria innocenza, riabilitando il proprio nome e vendicandosi così di Erik Vogt (Sven Waasner). Proprio quando il suo sogno starà per realizzarsi, però, qualcosa di imprevisto rischierà di rovinare tutto…

Dopo anni di ricerche, Cornelius verrà infatti a sapere che esiste un testimone della truffa per cui fu incastrato e deciderà di trovare la persona in questione (che nel frattempo si è trasferita in Argentina). Purtroppo per lui, però, qualcos’altro sta accadendo alle sue spalle…

Furioso per aver perso la sua amata Selina (Katja Rosin), Christoph Saalfeld (Dieter Bach) deciderà infatti di vendicarsi del rivale svelando la vera identità di quest’ultimo. E, invece che andare direttamente alla polizia, l’albergatore penserà bene di passare la scottante informazione a Erik!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane protegge Cornelius

Inutile dire che Vogt resterà sconvolto nello scoprire che Cornelius von Thalheim è sempre stato di fronte a lui ed il suo istinto sarà quello di correre alla polizia. Con sua grande sorpresa, però, Ariane lo fermerà!

Eh sì, avete capito bene. Nonostante i sentimenti che la legano a Erik, la dark lady sarà determinata ad impedire che Cornelius finisca in prigione e proibirà categoricamente al fidanzato di denunciare von Thalheim. Il motivo? La Kalenberg non vuole perdere l’ultima speranza di riconquistare l’amicizia di Selina!

Ebbene, Erik sarà tutt’altro che felice della posizione presa dalla compagna, ma si lascerà convincere da quest’ultima ad aspettare: dopotutto, se Cornelius avesse in mano qualcosa contro di lui, lo avrebbe già denunciato. La situazione, però, evolverà velocemente…

Dopo aver ascoltato una telefonata del “nemico”, Erik capirà infatti che quest’ultimo è ad un passo dall’ottenere delle prove contro di lui. E a quel punto Vogt dovrà prendere una decisione: andare contro Ariane oppure rischiare la propria libertà. Cosa sceglierà?