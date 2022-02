Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’inaspettato aiuto di CHRISTOPH ad ARIANE

Da più di un anno Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si danno guerra, dimostrando di essere pronti a tutto pur di annullare l’altro. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, però, i due nemici uniranno inaspettatamente le forze… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane in prigione

Da quando Ariane è comparsa al Fürstenhof, per Christoph è iniziato un vero e proprio incubo. Come sappiamo, la dark lady lo ha infatti prima circuito per poi approfittare della sua fiducia per colpirlo in ogni modo possibile. Saalfeld è così passato dall’essere uno degli uomini più potenti e ricchi del settore alberghiero ad essere di fatto nullatenente. Un’umiliazione che ha scatenato nell’uomo un odio feroce…

È stato così che ha avuto la lunghissima guerra tra Christoph e Ariane. Una guerra che con il tempo ha finito per coinvolgere tutti i membri della famiglia Saalfeld. I tentativi della dark lady di mettere le mani sul Fürstenhof hanno infatti colpito anche Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané), ma sarà quando la Kalenberg si innamorerà di quest’ultimo che la situazione degenererà…

Se inizialmente Robert si lascerà ammaliare dal fascino di Ariane (tanto da arrivare a decidere di sposarla!), ben presto capirà chi è davvero quest’ultima, scoprendone tutti gli intrighi. A quel punto Saalfeld chiuderà i rapporti con la Kalenberg, che però reagirà minacciando Cornelia (Deborah Müller), con cui nel frattempo Robert avrà riallacciato una relazione.

E così, nell’estremo tentativo di proteggere la sua famiglia, Werner deciderà di rilasciare una falsa dichiarazione per far rinchiudere Ariane in carcere. Nemmeno questo, però, fermerà la terribile dark lady…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane ricatta Christoph

Come vi abbiamo anticipato, infatti, la donna assumerà come avvocato difensore l’astuta Constanze con Thalheim (Sophia Schiller) – sorellastra di Maja (Christina Arends) nonché nuova fidanzata di Paul (Sandro Kirtzel) – che scoprirà velocemente il bluff di Werner.

Constanze inizierà dunque a mettere sotto pressione l’anziano albergatore, che per tutta risposta organizzerà insieme a Christoph una brutale aggressione ai danni di Ariane. Alla fine quest’ultima se la caverà senza grossi problemi, ma la sua determinazione ad uscire dal carcere sarà più forte che mai.

E così, capendo che Constanze ha altro per la testa (la ragazza farà infatti una terribile scoperta riguardante la sua famiglia), la Kalenberg deciderà di rimboccarsi le maniche per trovare da sola un’arma da usare contro i Saalfeld. E l’arma non tarderà a presentarsi…

Grazie al sistema di videosorveglianza del Fürstenhof, Ariane scoprirà infatti che Paul ha commesso una gravissima frode ai danni dell’hotel… e che Christoph l’ha coperto! Conscia dell’affetto dell’albergatore per l’ex cognato, la Kalenberg ricatterà dunque Saalfeld: se non vuole che il crimine del suo protetto venga alla luce, dovrà aiutarla ad uscire di prigione!

E così, seppure a denti stretti, Christoph sarà costretto ad aiutare la sua nemica mortale a tornare in libertà e a farne annullare il processo. Ariane l’avrà dunque fatta franca anche questa volta?

(Puntate 3789.98, in onda in Germania dal 17 al 31 marzo 2022)