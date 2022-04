Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: amara scoperta di ERIK su ARIANE

Un tradimento fa sempre male, ma se viene dalla persona che si ama il dolore è doppio. Ne sa qualcosa Erik Vogt (Sven Waasner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scoprirà la verità sul suo arresto… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik in carcere per colpa di Ariane

Che Erik Vogt e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) fossero fatti della stessa pasta lo si è capito subito. Fin dal loro primo incontro tra i due nacque infatti una complicità che li portò a diventare non solo alleati ma anche amanti. Un rapporto che con il tempo si trasformò in vero e proprio amore…

Erik, però, non è l’unica persona ad occupare un posto speciale nel cuore della dark lady. Come sappiamo, quest’ultima è infatti legatissima alla sua amica d’infanzia Selina von Thalheim (Katja Rosin), con cui i rapporti si sono rovinati a causa della scoperta da parte di quest’ultima degli intrighi di Ariane. La Kalenberg, però, non si è arresa!

Determinata a riconquistare l’amicizia di Selina, Ariane non ha dunque esitato a sacrificare Erik, consegnando a Florian (Arne Löber) le prove sui crimini di quest’ultimo. Di conseguenza, Vogt è stato arrestato, mentre il marito della von Thalheim – Cornelius (Christoph Mory) – ha potuto finalmente ottenere giustizia.

Usando Florian, Ariane sperava che il proprio coinvolgimento nella rovina di Erik non sarebbe mai stato scoperto. La verità, però, prima o poi viene sempre fuori…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre l’accordo di Ariane e Florian

Nella speranza di rimediare almeno in parte al proprio tradimento, Ariane pagherà una lauta cauzione per far scarcerare Erik in attesa del processo. L’uomo potrà dunque tornare al Fürstenhof, dove però non lo attende certo una festa di benvenuto…

Ormai isolato da tutti, Erik vedrà nella fidanzata l’unica persona di cui si può davvero fidare e le confiderà di essere tormentato dal dubbio su chi sia stato a fornire a Florian le informazioni che hanno permesso al fratello di incastrarlo.

Presa alla sprovvista, Ariane cercherà di far cadere il discorso, ma la sua reazione – così lontana dalla personalità della dark lady – insospettirà non poco l’uomo.

E così, quando poco dopo Erik vedrà la fidanzata in compagnia di Selina, capirà finalmente la crudele verità: la donna che ama lo ha sacrificato in nome della sua amicizia per la von Thalheim! Come reagirà Vogt? Sarà la fine della sua relazione con la Kalenberg?