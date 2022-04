Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il ritorno di ERIK

Giustizia è stata fatta… o forse no? Le prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedranno l’attesissimo arresto di Erik Vogt (Sven Waasner) per la truffa finanziaria di cui fu ingiustamente accusato Cornelius von Thalheim (Christoph Mory). Peccato solo che il criminale non resterà in carcere a lungo… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane incastra Erik

Il suo “lato oscuro” non ha mai raggiunto i livelli di crudeltà di Ariane (Viola Wedekind), ma Erik ha comunque sulla coscienza la distruzione di una famiglia intera. Spinto dall’avidità, quattro anni fa l’uomo mise infatti in atto una colossale truffa finanziaria per cui incastrò poi Cornelius, costringendo quest’ultimo a vivere a lungo da latitante lontano dai suoi affetti.

E non è finita qui! Quando ha scoperto che von Thalheim è al Fürstenhof sotto falso nome, Vogt non ha esitato a denunciarlo, facendolo arrestare. Un colpo basso che finirà però per pagare a caro prezzo…

Capendo che l’arresto di Cornelius rappresenta un punto di non ritorno nel suo rapporto con Selina (Katja Rosin), Ariane deciderà infatti di riscattarsi agli occhi dell’amica rimediando a quell’incredibile ingiustizia. E così la dark lady consegnerà a Florian (Arne Löber) le prove che incastrano Erik e scagionano definitivamente Cornelius. Giustizia è stata fatta?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik torna al Fürstenhof

Ebbene, effettivamente Erik verrà arrestato e condotto in carcere in attesa del processo, mentre Cornelius potrà non solo uscire di prigione ma tornare finalmente a vivere da uomo libero e con la propria identità. Non per questo, però, il suo sarà un vero successo…

A causa degli intrighi di Vogt, infatti, von Thalheim ha perso quattro anni della propria vita: è stato costretto a modificare i lineamenti del proprio volto con la chirurgia plastica e, soprattutto, ha perso l’amore della sua vita! E non è finita qui…

Quando pensava ormai di non dover mai più rivedere Erik, Cornelius si ritroverà quest’ultimo di fronte al Fürstenhof! Com’è possibile? Inutile dire che dietro lo scandaloso rilascio di Vogt ci sarà lo zampino di Ariane, che tenterà di rimediare al proprio “tradimento” facendo rilasciare il compagno dietro pagamento della cauzione. Erik potrà dunque tornare libero in attesa del processo e cercherà di sfruttare questo tempo per sistemare le cose. Riuscirà a evitare la prigione?