Trame Una vita: anticipazioni su Felipe e Natalia

A Una Vita, ci sarà mai una possibilità effettiva per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Natalia Quesada (Astrid Janer) di stare insieme? In realtà, le cose si metteranno decisamente male nelle prossime puntate della telenovela, dato che la ragazza cercherà in ogni modo di allontanare l’avvocato poiché temerà ripercussioni da parte della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido)…

Una Vita, news: Felipe riesce a far uscire Natalia dal carcere

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, Natalia su ordine di Genoveva si è avvicinata a Felipe, con il chiaro intento di sedurlo. Tuttavia, fin dalle prime interazioni, la Quesada è risultata molto presa dal fascino dell’Alvarez Hermoso, tant’è che il fratello Aurelio (Carlos De Austria), in più di una circostanza, ha temuto che si stesse innamorando di lui.

Le cose peggioreranno inesorabilmente quando, su ordine di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), il diplomatico francese Pierre Carron (Raphael Desprez) accuserà la ragazza di essere una spia al servizio dei tedeschi e la farà rinchiudere in prigione (con la richiesta di estradizione in Francia affinché possa essere condannata a morte per alto tradimento).

Dopo alcune settimane di detenzione, secondo quanto dicono le anticipazioni, Natalia verrà però rilasciata grazie alla consulenza legale di Felipe, che crederà fermamente nella sua innocenza e le starà accanto, e al “buon gesto” di Genoveva, la quale (per puro interesse) pagherà la sua cauzione.

Partendo da tutto ciò, la faccenda non farà dunque che complicarsi…

Una Vita, spoiler: Felipe e Natalia si baciano ma…

Eh sì: tutto partirà in seguito all’omicidio di Pierre Carron, che verrà fatto fuori dalla fuggitiva Soledad Lopez (Silvia Marty) per conto di Aurelio. Se ci avete letti in precedenza, sapete già che a ritrovare il cadavere senza vita dell’uomo saranno proprio Felipe e Natalia: quest’ultima non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e, dopo aver accusato Aurelio del crimine, non negherà a Felipe che potrebbe essere proprio il fratello il mandante dell’assassinio, così come ipotizzerà anche Mendez (David Garcia Intriago).

Comunque sia, come confesserà a Liberto (Jorge Pobes), Felipe si sarà innamorato di Natalia e, non dando seguito ai consigli che riceverà, deciderà di non abbandonarla e passerà molto tempo con lei. Al termine di un pranzo, l’Alvarez Hermoso si farà dunque avanti e darà un bacio alla Quesada. Inizialmente, la ragazza asseconderà l’avvicinamento ma, quando l’uomo le lascerà intendere di essere disposto ad andare oltre, lei preferirà fermarsi perché le ritorneranno alla mente le tante violenze subite da Marcos!

Una Vita, news: Natalia cerca di allontanare Felipe ma…

Natalia spiegherà così a Felipe che non vuole correre nel loro rapporto, ma sarà chiaro che la giovane temerà l’ipotetica reazione di Genoveva, la quale potrebbe decidere di muoverle guerra qualora dovesse accorgersi del fatto che ha cominciato una liaison con l’uomo che è ancora suo marito.

In quale maniera deciderà quindi di muoversi la Quesada? A sorpresa, la fanciulla affronterà di petto la situazione e confesserà alla Salmeron di essersi innamorata di Felipe. Pur dichiarandosi delusa, Genoveva darà il suo benestare all’eventuale relazione dell’avvocato con Natalia, ma quest’ultima si potrà davvero fidare della sua parola?