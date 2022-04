Trame Una vita: anticipazioni su Natalia e Genoveva

Non sarà soltanto la scoperta che è stata l’amante Soledad Lopez (Silvia Marty) ad uccidere la moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto) a rendere Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) il protagonista assoluto delle puntate italiane di Una Vita in onda nelle prossime settimane. Grazie a Natalia Quesada (Astrid Janer), Genoveva Salmeron (Clara Garrido) entrerà infatti in possesso di un’informazione scottate sul conto del borghese, che cercherà ovviamente di usare a suo vantaggio…

Una Vita, news: Natalia in carcere, ecco perché…

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela iberica, sapete già che ad un certo punto Natalia verrà arrestata con l’accusa di essere una spia al servizio dei tedeschi per ottenere informazioni contro la Francia in piena prima guerra mondiale; ciò avverrà perché Marcos corromperà con del denaro il diplomatico francese Pierre Carron (Raphael Desprez) affinché denunci la Quesada in cambio di denaro e spinga gli alti funzionari del suo Stato a farla condannare a morte.

Il Bacigalupe si muoverà così poiché sarà erroneamente convinto che sia stata proprio lei ad avvelenare a morte Felicia con un composto a base di arsenico; nel frattempo Natalia si avvarrà della consulenza legale di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) mentre sarà in carcere e potrà contare anche sulla vicinanza di Genoveva, che si renderà presto conto del fatto che la sua “amica” ha spesso degli incubi che riguardano proprio Marcos…

Una Vita, spoiler: Natalia confessa a Genoveva di essere stata violentata da Marcos!

Occhio perciò ad una confessione che aprirà diversi scenari. Dopo svariate richieste, alla fine Natalia si deciderà a vuotare il sacco con Genoveva e le confesserà di temere Marcos perché, quando era appena una ragazzina e si trovava ancora in Messico, l’uomo ha più volte abusato di lei. Tali parole daranno alla Salmeron la conferma di quello che già sospettava e che le faranno capire quanto pericoloso possa essere il nemico del suo amante segreto Aurelio (Carlos de Austria).

E, proprio a proposito di quest’ultimo, Natalia farà sapere a Genoveva che il fratello non ha mai saputo degli abusi che ha subito poiché, in caso contrario, avrebbe già ucciso Marcos con le sue stesse mani. Insomma, la Quesada farà promettere a Genoveva che non rivelerà nulla al parente sul suo scottante segreto. Ma le cose andranno esattamente così?

Una Vita, trame: che cosa ha in mente Genoveva?

In tal senso, possiamo anticiparvi che bisognerà osservare ogni mossa di Genoveva: occhio in particolare al momento in cui Natalia verrà rilasciata, in seguito ad una cauzione che lei stessa le avrà pagato. Da un lato la Quesada verrà messa in guardia da Felipe, che la convincerà a non fidarsi per nessun motivo dell’ex moglie, dall’altro sempre Natalia verrà “presa in giro” dalla Salmeron, che le lascerà pensare di essersi resa conto dell’aggressività di Marcos perché, qualche settimana prima, aveva fatto persino a lei alcune “minacciose” avance.

Sarà dunque allora che i telespettatori dovranno domandarsi a che gioco starà giocando la dark lady di Acacias. La sua amicizia apparente verso Natalia sarà disinteressata oppure avrà in mente di colpirla per via del legame che, pian piano, starà instaurando con Felipe? Un legame, è bene ricordarlo, cominciato su sua richiesta, ma la Quesada avrebbe dovuto avvicinarsi all’Alvarez Hermoso per distruggerlo su suo ordine, senza insomma innamorarsi di lui (come invece sembrerà)…