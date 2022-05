Trame Sei sorelle: anticipazioni su Rodolfo e Blanca

Fino a quando la giovane Blanca Silva (Mariona Tena) potrà nascondere al fidanzato Rodolfo Loygorri (Fernando Andina) che la sua famiglia è ad un passo dalla bancarotta? Il quesito inizierà ad avere risposta fin dalle primissime puntate di Sei Sorelle, dato che la ragazza farà davvero fatica a nascondere la sua “doppia vita”…

Sei Sorelle, news: Blanca e il matrimonio con Rodolfo

Le anticipazioni segnalano che la telenovela iberica comincerà proprio dalla festa di fidanzamento tra Blanca e il banchiere Rodolfo. Il felice momento diventerà però una vera e propria tragedia quando, in seguito ai festeggiamenti, la Silva e le sue cinque sorelle dovranno affrontare la morte improvvisa del padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba). Un lutto che – con la complicità del medico Cristobal (Alex Gadea), ossia il fratello di Rodolfo – Blanca e le sue parenti nasconderanno a tutti quanti, soprattutto per evitare che la fabbrica tessile di famiglia finisca nelle mani dello spietato zio Ricardo (Juan Ribò).

Tuttavia Blanca si pentirà sin da subito della menzogna raccontata, soprattutto perché farà davvero fatica a far credere che tutto vada bene sia a Rodolfo e sia alla suocera Dolores (Kiti Mánver). La situazione, già di per sé spinosa, si complicherà ulteriormente appena le Silva scopriranno che il padre aveva accumulato diversi debiti!

Sei Sorelle, trame: le crisi d’ansia di Blanca!

Eh sì: oltre a dover lavorare in fabbrica nel bel mezzo dello sciopero indetto da alcuni operai, che protesteranno quando non riceveranno il loro salario, Blanca dovrà arginare continuamente le interferenze di Dolores, la quale vorrà che sposi Rodolfo con indosso un abito costosissimo… che ovviamente lei non potrà permettersi!

A quel punto, la Silva farà sapere alla suocera che vuole contrarre matrimonio con il vestito della sua defunta madre, ma si troverà costretta a fare delle modifiche perché lo stesso sarà ormai usurato. Blanca ascolterà quindi un consiglio della sorella maggiore Adela (Celia Freijeiro) che, vedova da nove mesi, le dirà di prendere il suo abito nuziale per aggiustare con i pezzi nuovi quello della loro mamma.

Si tratterà di un lavoro certosino, che la fanciulla commissionerà ai sarti German (Oriol Tarrasón) e Carolina (Alejandra Lorente). Qui si presenterà però un altro intoppo…

Sei Sorelle, spoiler: Rodolfo sospetta di Blanca e…

In tal senso, vi anticipiamo che, al termine di una giornata in fabbrica, Blanca sarà piuttosto stremata e preferirà non accompagnare Rodolfo ad una cena di gala, asserendo come scusa il fatto di essere raffreddata. Dato che sarà segretamente innamorato di lei, Cristobal si preoccuperà per la Silva ed andrà in casa sua per accertarsi del suo stato di salute, scoprendo così che la cognata era soltanto affaticata dal lavoro di operaia.

Le chiacchiere tra i due, che avverranno sull’uscio di casa Silva, verranno osservate da lontano da Carolina, la quale non esiterà a rivelare a Dolores di avere visto la futura nuora accanto a un misterioso “corteggiatore” la sera in cui, in teoria, si era data ammalata.

Messo al corrente del particolare dalla madre, Rodolfo inizierà quindi a sospettare di Blanca e le chiederà senza mezzi termini se abbia mentito sul motivo per cui non si è presentata alla cena di gala… visto che è stata “beccata” insieme ad un altro!

Da un lato Blanca riuscirà a cavarsela dicendo che l’uomo misterioso era Cristobal, andato da lei proprio per visitarla per il raffreddore, dall’altro i dubbi del fidanzato spingeranno la Silva a interrogarsi sul futuro della sua relazione con lui…