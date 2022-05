Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: ARIANE rapisce JOSIE

Mettersi contro Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non è mai una buona idea. Lo scoprirà a sue spese Erik Vogt (Sven Waasner), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore deciderà di aiutare i Saalfeld a far condannare la dark lady. Un tradimento che non resterà impunito…

Ecco infatti cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik vuole testimoniare contro Ariane

Per mesi Ariane e Erik sono apparsi come la coppia perfetta in grado di unire sentimenti ad affari. Il loro idillio, però, finirà a breve. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, la Kalenberg ha da tempo messo da parte Vogt a causa dei suoi inaspettati sentimenti nei confronti di Robert (Lorenzo Patané). Mentre lui, dal canto suo, ha ritrovato l’amore con Yvonne (Tanja Lanäus).

È stato in queste circostanze che i Saalfeld hanno teso una trappola ad Ariane, riuscendo finalmente a farla incriminare per i delitti da lei compiuti. Nonostante la situazione appaia disperata, però, la dark lady non si arrenderà e tenterà prima di fuggire (con l’aiuto inconsapevole proprio di Erik) e poi a convincere il giudice a ritenerla incapace di intendere e volere. Una strategia che sembrerà funzionare…

Vedendo il processo prendere una piega inaspettata a favore della Kalenberg, Christoph deciderà dunque di prendere la situazione in mano, chiedendo aiuto a colui che era stato fino a poco tempo prima un acerrimo nemico: Erik! E quest’ultimo accetterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane fa rapire Josie

Con Vogt dalla loro parte i Saalfeld saranno ormai certi di avere il successo in tasca. Purtroppo per loro, però, la Kalenberg si rivelerà essere ancora una volta un passo avanti a tutti. La dark lady scoprirà infatti le intenzioni del suo ex complice e non esiterà ad agire…

Determinata a impedire che Erik possa testimoniare contro di lei, Ariane deciderà dunque di colpirlo nel suo punto più debole: sua figlia Josie (Lena Conzendorf)! Quest’ultima verrà dunque rapita da un malvivente al soldo della Kalenberg, che spererà così di dissuadere Vogt dal presentarsi in tribunale. Il suo piano funzionerà?

Purtroppo per la dark lady questa volta le cose non andranno come da lei pianificato. Mentre Constanze (Sophia Schiller) riuscirà a far guadagnare tempo ai Saalfeld posticipando la data della testimonianza di Erik, quest’ultimo si metterà alla ricerca della figlia insieme a Paul (Sandro Kirtzel) e Yvonne, riuscendo a ritrovare la ragazza.

E a quel punto per Ariane le cose si metteranno davvero male…

(Puntate 3854-6, in onda in Germania dal 24 al 28 giugno 2022)