Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: ERIK testimone contro ARIANE

Il confine tra odio e amore è spesso labile, specialmente se si tratta di persone instabili come Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la perfida dark lady del Fürstenhof scoprirà infatti che l’uomo da lei un tempo amato è diventato il suo più temibile nemico. E a quel punto la donna non esiterà ad agire…

Ecco infatti cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane sotto processo

Arrivata al Fürstenhof con l’intento di portare avanti una guerra in solitario contro Christoph (Dieter Bach), col passare del tempo Ariane è stata affiancata da più complici, poi diventati anche suoi compagni. In entrambi i due casi, però, le cose sono finite male…

Se Karl (Stephan Schäfer) pagò con la vita il suo tradimento dell’alleanza con la Kalenberg (o almeno così ci è stato fatto credere), ad Erik (Sven Waasner) sembrava essere andata molto meglio. Il rapporto di Vogt con la dark lady è infatti apparso molto solido, tanto che per lui e la compagna si è anche parlato di matrimonio. Anche in questo caso, però, è solo questione di tempo prima che la situazione precipiti.

Nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore, Ariane si innamorerà infatti di Robert (Lorenzo Patané) e lascerà Erik, spezzandogli il cuore. Umiliato, Vogt cercherà prima conforto tra le braccia di Cornelia (Deborah Holle) per poi ritrovare l’amore con Yvonne (Tanja Lanäus). Il fantasma di Ariane, però, continuerà ad aleggiare su di lui…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik si allea con Christoph

Come vi abbiamo anticipato, nei prossimi episodi tedeschi di Tempesta d’amore Ariane verrà finalmente smascherata e condotta in carcere in attesa di processo. Nemmeno quando tutto sembrerà finito, però, la dark lady si darà per vinta, tanto da tentare una rocambolesca fuga dal carcere. Purtroppo per lei, però, tutto sarà inutile…

Avrà così inizio il processo contro Ariane Kalenberg. Processo in cui, come immaginerete, non mancheranno certo i capi di imputazione! Ciononostante, la dark lady sarà determinata a combattere con ogni mezzo per ottenere la pena più lieve possibile e, con l’aiuto dei suoi avvocati, punterà tutto sulla propria incapacità di intendere e volere.

Ebbene, purtroppo la strategia della donna si rivelerà vincente, tanto che la giudice incaricata di emettere il verdetto finale sembrerà convinta dalla perizia psichiatrica presentatale dagli avvocati dell’imputata. I Saalfeld, però, non potranno permettere che la sua peggior nemica torni in libertà…

Pronto a tutto pur di rinchiudere per sempre Ariane in prigione, Christoph chiederà dunque aiuto all’unica persona in grado di incastrare Ariane: il suo ex complice e amante Erik. E, a sorpresa, quest’ultimo accetterà! Purtroppo per loro, però, la Kalenberg scoprirà le loro intenzioni e deciderà di agire d’anticipo ricorrendo alla sua leggendaria spietatezza…

(Puntate 3851-4, in onda in Germania dal 20 al 24 giugno 2022)